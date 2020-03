Yanlış bir yatak tercihi, uykumuzun kalitesini düşürür ve birçok sağlık problemine neden olur. Peki yatak alırken doğru yatağı nasıl bulacağız? Yaydan malzemeye, sertlikten boyuta; yatak alırken dikkat etmeniz gerekenler bu yazıda.

Ortalama bir insan gününün üçte birini uykuda geçirir. Bir ömür içerisinde düşünecek olursak hayatımızın üçte birini yataklarımızda geçiyoruz demektir. Üstelik nasıl bir yatakta yattığımız gün içerisindeki enerjimizi, güne güzel başlayıp başlamayacağımızı belirleyen en temel etkenlerden biri. Hal böyle olunca yatak seçimi daha da önem kazanıyor. Peki bedenimize ve uyku alışkanlığımıza göre nasıl bir yatak tercih etmeliyiz?





Yatak Seçiminde Dikkat Edilecekler

Bedenlerimiz, yaşam şeklimiz, uyku alışkanlıklarımız farklı farklı. Üreticiler de her beden tipi, her uyku alışkanlığı için farklı bir yatak üretme yarışındalar. Her gün yeni bir yatak teknolojisi geliştiriliyor. Sonuçta birbirinden farklı seçenekler ortaya çıkıyor. Bu durum bir artı gibi görünse de yatak alırken yapılacak tercihi bir bilmeceye dönüştürebiliyor. Farklı sertlikte, farklı boyutlarda, farklı teknolojilerde birçok yatak arasından size uygun olanı arıyorsanız, işte karşınıza çıkacak sorular…





Yumuşak mı Sert mi?



Yatak tercihinde karşınıza çıkacak ilk soru yatağınızı yumuşak mı, orta sert mi yoksa sert mi tercih edeceğiniz şeklinde. Uzmanlar yumuşak yatakların omurganın doğal eğriliğine ve sırt adalelerine zarar vereceğini söylüyor. Gömülmeye neden olacağından uykuda hareket etmeyi zorlaştıracağı ve sabah ağrılarına neden olacağını ekliyor. Fazla sert yatakların ise sırt adalelerinde sertleşmeye neden olacağından bel ağrısı yapabileceği konusunda uyarıyorlar ve ciltte zedelenmeye neden olabileceğini belirtiyorlar. Uzmanlar orta sert bir yataktan yana. Ancak yatağın sertliğini belirleyecek bir diğer etkenin kilonuz olduğunu unutmamak gerek. Yumuşak bir yatak tercih edecek kırk kilo biri yatağa fazla gömülmeyeceğinden böyle sorunlardan kaçınabilir veya yüz yirmi kilo biri için yumuşağa yakın bir orta sert yatak gömülmeye neden olabilir. Kilonuzu göz önünde bulundurarak sertlik tercihi yapmanızda fayda var.





Çok sert veya çok yumuşak bir yatak, sabah ağrılarına neden olur.







Visco mu Lateks mi?



Visco yatak mı almak doğru, lateks yatak mı? Bu soru yatak almak isteyen birçok kişinin kafasında oluşur. Visco süngeri vücudun şeklini aldığından uyku esnasında çok hareket etmeyenler için daha idealdir. Visco, yumuşak, hava alan, bedenin ısısına uyum sağlayan bir yapıdadır. Hava aldığı için küflenme gibi sorunlarla karşılaşmamanızı sağlar. Aynı zamanda alerjik bünyeler için uygun bir sünger çeşididir. Yay yüzünden oluşan sorunlara viscolarda rastlanılmaz, bu açıdan daha dayanıklıdır ve fiyat açısından da daha uygundur. Ancak visco doğal bir madde değildir; sentetiktir. Tercihi doğal bir maddeden yana olanlar, lateksi tercih etmelidir. Lateksin avantajları ise delikli sünger yapısı ile hava alması ve rahat bir uyku sağlaması, çift taraflı kullanılabilir olması ve uzun ömürlü olmasıdır. Visco yataklar zamanla çökme gibi sorunlar yaratabilir ancak lateks yataklarda böyle bir sorunla karşılaşılmaz. Çökme sorunu ile karşılaşmamak için kilosu fazla olanlar visco yerine lateks tercih etmelidir. Evlerinde rutubet sorunu yaşayanlar da tercihini lateksten yana kullanmalıdır. Visco ortamdaki nemi çeker ve nem yatağın bozulmasına neden olacaktır.





Yay Sistemi



Yataklarda genel olarak iki farklı yay sistemi kullanılıyor: paket yay sistemi ve bonel yay sistemi. Paket yay sistemi her bir yayın birbirinden bağımsız olmasıdır. Yaylar ayrı paketlerinin içinde yan yana dizilmiştir ve bu sayede birbirlerinden bağımsız hareket edebilirler. Bu yay sistemi, genellikle çift kişilik yatak alacak olan çiftlere tavsiye edilebilir. Çünkü birbirinden bağımsız hareket eden yaylar, bir kişinin hareketinden ötekinin minimum düzeyde etkilenmesini sağlar. Bonel yay sistemi ise iç içe geçmiş yaylardan oluşur. Bu yay sistemi beraber hareket ettiği için tek kişilik yatak alacak kişiler için daha uygun olacaktır.





Paket yay sisteminde, yaylar birbirinden bağımsızdır ve ayrı ayrı paketlenmişlerdir.





Yatak Alacaklar için İpuçları



Yatak almayı düşünüyorsanız, ön araştırmanızı iyi yapmanız ve yatakların özelliklerini öğrenmeniz önemlidir. Ancak bunun kadar önemli olan şey almayı düşündüğünüz yatağı mağazada denemeniz ve en az on beş dakika yatakta yatmanızdır. Özel bir sağlık probleminiz varsa muhakkak satış danışmanına iletmeniz gerekir. Sertlik, malzeme türü ve yay sisteminin dışındaki bir diğer konu yatak boyutudur. Bu konuda uzmanlar net bir görüş belirtmese; tek kişilik yatak için boyunuzdan yirmi santimetre, çift kişilik yatak için ise uzun olan partnerin boyuna göre on ila yirmi santim daha uzun bir yatak tercih edilmesi yönünde görüşler mevcuttur. Yatak firmaları genelde deneme süresi kabul etmez ve iade almazlar. O yüzden almadan önce gerekli araştırmaları yaptığınızdan emin olmanız önemlidir. Yatağınızı hijyen ve sağlık açısından en geç sekiz senede bir değiştirmeyi unutmayın.