Maydanoz nasıl yetiştirilir?

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Mutfağınızda bolca kullandığınız maydanozu kendiniz yetiştirmeye ne dersiniz?

Otsu bir bitkidir. Tohumdan üretebilirsiniz. Bitki, ilk sene bolca sap ve yaprak verir. Ertesi yıl ise yaklaşık 15-20 santimetre boyunda çok dallı gövdesi oluşur. Bu dalların ucunda sarı-yeşil renkli şemsiyeyi andıran çiçekler meydana gelir. Çiçek topluluğu orta büyüklükte 10-20 kolludur. Sulak, gübreli, derin, humusça zengin ve belli ölçülerde rutubetli ortamlardan hoşlanır.



Nasıl ekilir?

Ekimi ilkbahar ya da sonbaharda yapabilirsiniz. Saksıda bu bitkiyi yetiştirmek için saksıya toprağı doldurun daha sonra bitkinin tohumlarını saksıya serpiştirin. Tohumların üzerini az bir santimetre derine dikin. Çimlenmenin daha sağlıklı olması için toprak yüzeyini iyice bastırın. Tohumları toprakla kapattıktan sonra can suyu dediğimiz ilk sulama işlemini yapın. Bu sırada suyu çok dökmemeye ve sulama yaparken tohumların gözükmemesine dikkat edin.