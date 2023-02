Depremde doğan mucize bebek Aya: Binlerce kişi evlat edinmek istiyor

Afrin’e bağlı Cinderes beldesindeki bir enkazın altında doğan Aya (mucize) bebek, kurtarıldığında hala göbek kordonuyla annesine bağlıydı. Aya bebeğin, annesi, babası ve dört kardeşinin tümü enkaz altında kalıp hayatlarını kaybetti.

Baby born in rubble of Syria earthquake is named Aya and given a home https://t.co/4zSJ57JSjF