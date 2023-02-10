Depremde doğan mucize bebek Aya: Binlerce kişi evlat edinmek istiyor

Afrin’e bağlı Cinderes beldesindeki bir enkazın altında doğan Aya (mucize) bebek, kurtarıldığında hala göbek kordonuyla annesine bağlıydı. Aya bebeğin, annesi, babası ve dört kardeşinin tümü enkaz altında kalıp hayatlarını kaybetti.

Baby born in rubble of Syria earthquake is named Aya and given a home https://t.co/4zSJ57JSjF February 10, 2023

BBC'nin haberine göre Aya şimdi hastanede. Küçük bebeğin bakımını üstlenen çocuk doktoru Hani Marouf “Pazartesi günü çok kötü bir durumda hastaneye getirildi, şişleri, bereleri vardı, üşüyordu ve zor nefes alıyordu” dedi.

Bebeğin durumunun şimdi iyi olduğu belirtili.

Aya’nın kurtarılma görüntüleri sosyal medyada çok izlenmişti. Görüntülerde, enkazdan tozla kaplanmış bir bebek çıkartan bir adam görülüyordu.

Ailenin uzaktan akrabası Halil el Suvaydi, enkazdan çıkartılmasının ardından, Aya’yı Afrin’deki bir hastaneye götürdü.

Binlerce kişi evlat edinmek istedi

Sosyal medyada binlerce kişi, bebeği nasıl evlat edinebileceklerini sordu. Bir kişi “Onu evlat edinmek ve güzel bir yaşam sunmak istiyorum” derken, Kuveytli bir televizyon spikeri “Hukuki süreçler aşılabilirse, bu bebeğe bakmaya ve evlat edinmeye hazırım.” ifadelerini kullandı.

Hastane Müdürü Dr. Attiah Khalid , dünyanın dört bir yanından Aya’yı evlat edinmek isteyenlerin telefonlarını aldığını belirtti.

Kendisi de Aya’dan dört ay büyük bir bebeği olan Khalid, “Şu anda onu kimsenin evlat edinmesine izin vermeyeceğim. Uzak akrabaları dönene kadar, kendi çocuğum gibi bakacağım” dedi.

Dr. Khalid, şimdilik Aya’yı kendi bebeğiyle birlikte emziriyor.

Beldedeki gazetecilerden Muhammed El Adnan BBC’ye yaptığı açıklamada “Durum felaket. Enkaz altında çok insan var. Hala çıkaramadıklarımız var” dedi.

El Adnan, beldenin yüzde 90’ının yıkıldığını ve şu ana kadar tek yardımın bölge halkından geldiğini belirtti.