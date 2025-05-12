Dondurucunuzda asla saklamamanız gereken gıdalar

Dondurduğunuz yiyecekler konusunda ne kadar bilinçlisiniz? Dondurucuya ne koyarsanız koyun, aylarca orada kalmasına izin vermemek için üzerine mutlaka tarih atmanız gerekiyor. Pişmiş ve çiğ et, az nemli sebzeler ve yemek artıkları gibi yiyecekler dondurucuda saklanabilir. Ancak bazı gıdalar, bir hafta bile olsa dondurulma işleminden dolayı tamamen bozulabilmektedir. Uzmanlara göre dondurucuda asla saklamamanız gereken yiyecek türü:

DONDURUCUDA ASLA SAKLAMAMANIZ GEREKEN YİYECEKLER

Süt Ürünlerini Dondurmayın

Süt ürünleri dondurucuda saklandığı için zarar görebilir. Aşçılık Eğitimi Enstitüsü'nden şef Palak Patel, "Genel olarak konuşursak, süt ürünü veya çok yüksek su içeriği olan herhangi bir şey dondurulduğunda iyi olmayacaktır" diyor. "Bu malzemeleri dondurmak veya bu malzemeleri ön planda ve ortada içeren tarifleri dondurmak hayal kırıklığı yaratacaktır. Süt ürünleri içeren şeyleri dondurduğunuzda, yağlar süt ürünlerindeki sıvı formlardan ayrılacaktır. Bunun nedeni çoğu yaygın süt ürününün emülsifiye edilmiş olmasıdır."

Doku değişikliği

Sütün dondurulması tadını ve dokusunu değiştirebilir, bu da onu yemek pişirmek için uygun hale getirebilir ancak içmek için kötü olacaktır. Süt ürünleri dondukça genleşir, bu nedenle doğru boyutta kap kullandığınızdan emin olun.

Peynir çeşitleri

Bazı peynirler soğuğa diğerlerinden daha iyi dayanır. Organic Valley's Rootstock, "Mozzarella, jack tarzı peynirler ve hafif çedar peyniri gibi yarı yumuşak peynirler, özellikle önceden parçalandığında dondurucuda kolayca saklanır" diyor. "Öte yandan, eski kaşar veya parmesan gibi sert ve yarı sert peynirler dondurulduğunda ufalanır ve neredeyse aynı lezzetli sonuçları vermez. Süzme peynir, brie ve ricotta gibi aşırı yumuşak peynirler ise ayrılacaklarından kaçınılmalıdır."

Dondurulmuş yoğurt

Yoğurdun dondurulması iyi değildir. Rootstock, "Bu mümkün olsa da, uzmanlar buna karşı uyarıda bulunuyor çünkü doku bozuluyor ve dondurulan yoğurt, onu süper bir gıda haline getiren tüm mutlu küçük probiyotik kültürleri öldürebilir" diyor. "Onu dondurmaya çalışmak, hoş dokuyu veya yararlı mikroorganizmaları kaybetmeye değmez."

Dondurulmuş krema

Dondurumuş krema, çözüldüğünde kullanımı etkileyebilir. Julie Garden-Robinson, "Yalnızca yüzde 40 veya daha fazla tereyağı içeren ağır kremayı dondurun" diyor. Dondurulmuş krema normal hacme ulaşmayacaktır. Çırpılmış krema, isteğe göre tatlandırılabilir ve ayrı büyüklükte porsiyonlar halinde dondurulabilir."