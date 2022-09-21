Emily In Paris 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Çekimler başladı

İlk kez 2020'de Netflix ekranlarında gördüğümüz modaya dair ilham kaynağı olmayı başaran "Emily in Paris" yayınlandıktan oldukça kısa bir süre sonra izlenme rekoru kırmıştı. Dizinin 3 ve 4.sezon için Netflix'ten onay alındığı daha önce duyurulmuştu. 2021 Emmy Ödülleri’nde En İyi Komedi Dizisi dalında ödül kazanan Emily in Paris için sevindiren haber geldi.

Emily In Paris 3. sezon çekimleri başladı

Emily Cooper yine ve yeniden bizlerle. 10 Ocak’ta Emily In Paris’in en az iki bölümünün daha olacağını doğruladıktan sonra Netflix, Lily Collins’in başrol oyuncusu olduğu ve Lucas Bravo’yla birlikte Paris sokaklarında üçüncü sezonun çekimlerinde görüntülendi.

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Peki şimdiye kadar Emmy adayı dizinin bir sonraki bölümleri hakkında neler söylendi? İlk olarak, Gabriel rolünde Bravo, Camille rolünde Camille Razat, Mindy rolünde Ashley Park ve Sylvie rolünde Filipinli Leroy-Beaulieu dahil olmak üzere neredeyse tüm kadro bizlerle olacak. En son sezonda Alfie olarak tanıştığımız Lucien Laviscount da yeni sezona dahil edilerek Emily’nin karışık romantik hayatının daha da karışacak olduğunu tahmin edebiliyoruz.

Emily, Chicago'ya gidecek mi?

Çekimlerin City of Lights’da gerçekleştiği düşünülürse, olay örgüsü açısından, Emily’nin bir kez daha Paris’te kalmaya karar vermiş olması oldukça muhtemel. Zira, geçen sezonu izleyenler, Emily'nin Savoir ile Chicago merkezli üst düzey bir pozisyon almak veya şirketten ayrılmak ve Sylvie'nin kendi butik firması için çalışmak arasında karar vermek zorunda kaldığı bir uçurumla sona erdiğini hatırlayacaklardır. Bu da, Emily’nin, alt dairesinde yaşayan Gabriel ve Camille ilişkisine tanıklık etmek zorunda kalacağına ve onu tamamen hor gören bir patrona sahip olacak demek oluyor.

Hala bir fragman olmasa da, başroller Paris’ten düzenli bir şekilde güncellemeler paylaşıyorlar. (Collins'ten büyük haber mi? Emily'nin dairesini artık Google haritalardan gezebiliyorsunuz.)

Bu gönderiyi Instagram'da gör Lily Collins (@lilyjcollins)'in paylaştığı bir gönderi

Emily In Paris 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

Yayın tarihine gelinceyse, çekimleri bu sonbaharda sona erecek olan Emily In Paris, muhtemelen 2023 galasıyla birlikte en erken bu kış gibi ekranlara dönecek. O halde, Emily’nin Breton şapkasına Seine’de dört elle sarılacağı bolca zaman var.