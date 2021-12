Emily in Paris'in 2. sezonundan göze çarpan kombinleri

Emily in Paris'in 2. sezon bölümleri yayınlandı. 1. sezonda büyük ilgi gören Netflix yapımlı dizinin yeni bölümleri merakla bekleniyordu. Beklenen o an geldi Emily in Paris'in 2. sezonu 10 bölümü ile 22 Aralıkta yayınlandı. Fakat bu sezon sadece Paris romantikliğini yaşamadık aynı zamanda da Emily'nin rengarenk Parizyen havasıyla büyülendik... Dolabımızı baştan sona tekrar düzenlememiz gerektiğini belki de nötr renkli kıyafetlerimize elveda deme zamanın geldiğini hatırlattı bizlere.

Kostüm tasarımcısı Marylin Fitoussi bu sezon Sex and the City'deki ikonik gardırop çalışmasıyla tanınan danışman Patricia Field ile iş birliği yaptı. 2. sezonun kostümleri, her bir karakterin temel benliğini korurken, Parizyen havayı es geçmedi. Örneğin, Emily hala cesur ve renkli, Mindy hala seksi ve kendinden emin ve Camille hala minimal ve maskulen tarzıyla ortaya çıkıyor. Sadece renkli hayatlarıyla değil aynı zamanda renkli kostümleriyle de öne çıkan dizi Emily in Paris'in kıyafetlerini inceleyelim.. (Ayrıca ilk sezon Emily'nin kostüm seçimlerini merak ediyorsanız, ilk sezondan akılda kalan kombinler haberimize de bakabilirsiniz)

Emily'nin rengarenk kostüm seçimi tamamen kendini yansıtmış. İstekleri için savaşan, cesur karakterinin arkasında yatan korkaklık fakat bir o kadar da eğlenceli hayatıyla bağdaşan bu kıyafet klasik bir Paris'li gibi gömlek, pantolon ve şapka takmak yerine tam olarak Chikago'dan gelmiş güçlü, eğlenceli, cesur bir kadın görünümünü ortaya çıkarıyor.

Camille, geniş paçalı siyah pantolonu ve büyük boy Balmain ceketiyle, bu sezon biraz daha avangart bir görünüme bürünüyor.

Bu sezonun trendi pembe ve kırmızının arasındaki kontrast bize Paris'in romantik ama kaotik şehir hayatı hakkında da ipucu veriyor.

Ayrıca pembe ve kırmızıyı uyumlaması pek çok sahnede karşımıza çıkıyor. Balmain eteğiyle fırfırlı kırmızı bluzu ve Roger Vivier markalı çantası ile pek çok kişinin cesaret edemediği renkleri ve farklı tarzları bir araya getiriyor.

Balmain tasarımlı bu kocaman kurdeleli elbise kırmızı ruju ve yeşil desenli kimonosu farklı bir hava katmış. Normalde fiyonklu elbisesi göze çarpan parça olmasına rağmen desenli kimonosu iki yıldız parçayı daha da canlandırmış. Kocaman fiyonklu elbisesinin üzerine desenli kimonoyu bütünlemesinin hikayesini stil danışmanı Fitoussi şöyle anlatıyor: O gün çok soğuktu ve aniden Lily Collins çok üşüdüğünü ve bil paltoya ihtiyacı olduğunu söyledi. 'Marylin, moda istemiyorum, ısınmak istiyorum' dedi. Birden evde bu kimonoya sahip olduğumu hatırladım ve hemen onu getirdim. Kelimenin tam anlamıyla bu kimonoyu giydirince kostüm sihirli bir şekilde tamamlanmış oldu.

Fitoussi, Dolce Gabbana elbisesi ve Christian Louboutin çantası ile yine farklı desendeki parçaları bir araya getirmiş. Başta desen karmaşası gibi görünse de aslında farklı ve eğlenceli ruhu ortaya koyuyor.

Emily'nin tarzını yaratırken bir diğer esinlendikleri uyum ise uygun parçaları pahalı ürünlerle bir araya getirmek böylelikle Emily'nin tarzını hayali bir görünümden çıkarıp herkesin ulaşabileceği ürünler çerçevesinde kombinler oluşturuyor. Örneğin, bu sahnede de tercih edilen ürünler Zara'dan beyaz bir yelek, Valentino markalı bir kemer. Hem genç ve eğlenceli bir kadın havasını korurken hem de 'tres chic' havasını koruyor. Ayrıca aynı Paris'in ruhunda olduğu gibi vintage ürünleri trend parçalarla da birleştirerek sofistike bir stil yaratıyor.

Final bölümünde de Emily için, Giambattista x H&M koleksiyonundan kırmızı bir tül elbise tercih edilmiş.

Son olarak Mindy'nin lila renginde MSGM şortu, Camille'nin Valentiono markalı oversize ceketi, ve Emily'nin Magali Pascal markalı mavi fırfırlı elbisesi hem seksi hem maskülen hemde eğlenceli görünümleri tam olarak dizideki karakterlerinin yansıması oluyor.