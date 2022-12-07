Mayolarınızı hazırlayın: Maldivler ve Bali’de vizesiz tatil fırsatı!

Üstelik bu iki rotanın da Türk vatandaşlarının vizesiz olarak seyahat edebilecekleri yerler arasında olması, turistlerin Maldivler ve Bali’yi tercih etmeleri için başlı başına bir sebep olabiliyor. Özellikle çiftlerin balayı için yurt dışı tatili planlamalarında tercih edilen Maldivler ve Bali, önceden programlanmış olan son derece keyifli turlar ile birlikte keşfedilebiliyor. Şimdi birbirinden özel rotalar ile mutlaka yapılması gereken aktiviteleri içeren Maldivler ve Bali tatili rehberimizi beğeninize sunuyoruz!

Valiz Hazırlarken Bunları Sakın Unutmayın!

Maldivler ve Bali, iklim olarak ülkemizden oldukça farklı niteliklere sahip. Kavurucu güneş, sımsıcak kumlar ve yemyeşil ormanlar… Bu nedenle Maldivler turuna çıkmadan önce mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler konusunda temkinli olmanız gerek. Bu ürünlerin başında ilk sırayı güneş kremi alıyor. İsteğinize bağlı olarak faktör seçimi yaptıktan sonra valinize ilk olarak koyacağınız şey güneş kremi olmalı. Bununla beraber güneş gözlüğü, şapka, terlik, taşınabilir şarj aleti ve fotoğraf makinesi gibi eşyalar da valizinizde yer bulmalı. Bütün bunları yerleştirdikten sonra sıra kıyafet seçimine geliyor. Her iki destinasyona da hangi mevsimde giderseniz gidin hava eksi dereceleri görmüyor ve genel itibariyle sıcak kalıyor. Ancak bazen yerli yersiz yağmur yağabiliyor. Bu nedenle hafif olması koşuluyla yağmurdan etkilenmemek için yanınıza rüzgarlık tarzı birkaç parça alabilirsiniz. Sosyal medyada aktif olan biriyseniz yanınızda farklı çeşitlerde mayolar da götürebilirsiniz. Ancak gezinizi unutulmaz kılmak için mutlaka telefonunuzun hafızasını boşaltmanız gerekiyor. Çünkü Maldivler ve Bali’de öyle plajlar var ki yüzlerce ve hatta binlerce fotoğraf çektirmek isteyebilirsiniz.

İlk Durak Maldivler: Ayağınızın Tozuyla Yapabileceğiniz Aktiviteler

Maldivler, doğasıyla ünlü bir yer olduğu için doğal olarak yapılacak aktivite bakımından da çeşitlilik sunuyor. Doğayla içli dışlı olmayı seven biriyseniz emin olun bu rotayı çok seveceksiniz. Özellikle su sporları bakımından gelişmiş olan Maldivler’e gelir gelmez kendinizi denize atmak isteyebilirsiniz. Bunun için Maldivler gezinizi vakit kaybetmeden Rasdhoo Adası ile başlatabilirsiniz. Beyaz kumların turkuaz rengindeki denizle bütünleştiği bu eşsiz plaj, palmiye ağaçlarıyla çevrili durumda. Plaja geldiğinizde “Cennet böyle bir yer olsa gerek” diye düşünmeden edemeyeceksiniz. Maldivler’in denizinin tadını çıkardıktan sonra köpekbalığı besleme aktivitelerine de katılım sağlayabilirsiniz. Son derece zararsız olan köpekbalıklarını yakından inceleyebilir ve hatta bu canlılara dokunup eşsiz bir deneyim yaşayabilirsiniz. Nalaguraidhoo Adası’na gidecek olursanız da mutlaka bu rotanın ünlü masaj tekniklerini keşfetmenizde fayda var. Maldivler turu fiyat olanakları ile de sizleri fazlasıyla cezbedecek, bizden söylemesi!

Bali’nin Gezilecek Yerlerini Keşfedin!

Dört bir yanı yeşil ağaçlarla kaplı olan Bali’de muhteşem bir tatil sizleri bekliyor. UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi’ne dahil edilen pirinç tarlalarıyla ünlü olan Bali’de mutlaka görmeniz gereken birçok destinasyon bulunuyor. Pirinç tarlaları da elbette her şey dahil Bali turu kapsamındaki vazgeçilmez duraklardan biri. Ubud bölgesinde yer alan pirinç tarlaları, uzaktan bakıldığında adeta Pamukkale Travertenleri’nin yeşil hali gibi görünüyor. Vadiler boyunca görebileceğiniz tarlaları gördükten sonra fazla uzaklaşmadan yine Ubud’daki sonsuzluk havuzlarını mutlaka keşfetmelisiniz. Böylece hem biraz mola vermiş olacak hem de bu eşsiz manzarasının tadını çıkarabilme fırsatını yakalayacaksınız. Bali’de görmeniz gereken bir diğer yer ise Lempuyang Tapınağı. İçine girilmiyor olsa da bu görkemli tapınak benzersiz mimarisiyle yıl boyunca hemen her gün ziyaretçi akınına uğruyor. Bali’deki keşfinize doğa gezileri ile devam etmek istediğiniz takdirde ise sizleri Aling Aling, Tukad Cepung ve Sekumpul şelaleleri gibi büyüleyici rotalar bekliyor olacak.

Kapsamlı Bir Tatil İçin Mutlaka Tur Olanaklarına Göz Atın

Maldivler ve Bali, yüzölçümleri bakımından çok büyük olmasalar da gezilecek yerler açısından zengin destinasyonları bünyelerinde barındırıyor. Bu doğrultuda mutlaka geniş kapsamlı hazırlanan tur olanaklarına göz atmanızda fayda var. Maldivler ve Bali’yi yakından tanıma imkanı sunan turlar yılın farklı dönemlerinde düzenlenmekte olup, uzman rehberler eşliğinde gerçekleştirilmekte. Aynı zamanda belirli bir program dahilinde gerçekleştirilen turlarda bu bölgelerin bilinmesi gereken en özel detaylarını kolaylıkla öğrenebiliyorsunuz. Dolayısıyla sizlere yalnızca bu eşsiz manzaraların tadını çıkarıp bolca hatıra biriktirmek kalıyor.

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