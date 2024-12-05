Güvenilir insanları tanımlayan 10 özellik

Warren Buffett bir keresinde, "Dünya akıllı insanlardan yoksun değil, güvenilir insanlardan yoksundur." demişti. Bir kişinin karakterinin özünde güvenilirlik yatar. Güvenilir bir kişi neden güvenilirdir? Empati kurar, asla sorunlardan kaçmaz, her şeye yanıt verir ve başkalarına gönül rahatlığı verir. Buna karşılık, güvenilmez insanlarla birlikte olmak zaman ve hayat israfıdır. Zeki insanlarla birlikte olmak daha hızlı hareket etmenizi sağlayabilirken, güvenilir insanlarla birlikte olmak büyümenize yardımcı olur.

EN GÜVENİLİR İNSANLARI TANIMLAYAN 10 0RTAK ÖZELLİK

1. Hızlı yanıtlar

Mesajlara hemen yanıt veren biri sorumlu, nazik ve güvenilirdir. Tersine, yanıtları geciktiren veya yalnızca daha sonra yardım istemek için mesajları görmezden gelenler, samimiyetsizlikleri nedeniyle genellikle güvenilir kabul edilmezler.

2. Ölçülü konuşma

Güvenilir insanlar dikkatli konuşur ve hızlı hareket eder. Kelimeler ısıtabilir veya yaralayabilir ve konuşmak kişinin karakterini yansıtır. Gerçek beceri, kelimeler aracılığıyla başkalarını rahat hissettirmekte yatar. Konuşmak içgüdüseldir, ancak iyi konuşmak bir sanattır. Sadece anlam iletmekle ilgili değildir, aynı zamanda tutum ve iletişimle de ilgilidir. Bir kişinin konuşması, ilkelerini ve başkalarına olan saygısını ortaya koyar.

3. Önemsiz şeylerden kaçınmak

Yazar Cai Chong'un esprili bir şekilde belirttiği gibi: "Küçük kayıplardan kaçınmak kısa vadeli faydalar sağlayabilir ancak uzun vadede dürüstlük ve onur kaybına yol açabilir." Güvenilir insanlar önemsiz kazançlara takılıp kalmazlar. Cömerttirler ve hiçbir şey beklemeden başkalarına yardım ederler, değerin kişisel çabadan geldiğini anlarlar.

4. Sorumluluk almak

Maugham şöyle demiştir: "Bir kişinin doğasını ortaya koymanın en iyi yolu ona sorumluluk vermektir." Hayat zorluklar sunar ve güvenilir insanlar şikayet etmek veya görevlerden kaçmak yerine çözümler ararlar. Sorumluluk alan bir kişi, sorumluluktan kaçınan bir kişiden çok daha güvenilirdir. Hayatta herkes sorumluluklarını yerine getirmelidir. "Zorluklardan kaçmayın; görevlerden kaçmayın." Sorumluluğu benimseyenler güvenilir olarak görülür ve başarılı olma olasılıkları daha yüksektir.

5. İlkelere sahip çıkmak

"Kurallar olmadan hiçbir şey başarılamaz." İlkeler ve sınırlar çok önemlidir. Onurunuzu korumaya ve anlık arzulara kapılmanızı engellemeye yardımcı olurlar. Güvenilir bir kişi sınırlarını bilir ve bunlara uyar, dürüstlükten ödün vermeden arzuları ve kararları dengeler.

6. Alçakgönüllülüğü uygulama

İnsanlar olgunlaştıkça, biri ne kadar yetenekliyse o kadar alçakgönüllü olduklarını fark ederler. Güvenilir insanlar mütevazı ve samimidir, sıkı çalışmayla başarıya ulaşır ve zamanla güven ve saygı kazanırlar.

7. Detaylara dikkat

Detaylar mükemmelliği yaratır. Gerçek güvenilirlik, kendini yönetmeyi ve detaylara dikkat etmeyi içerir. Dickens'ın dediği gibi: "Deha, detaylara dikkat etmektir." Başarı genellikle küçük eylemlerden kaynaklanır; küçük detaylar bile kişinin kaderini değiştirebilir. Laozi şöyle demiştir: "Büyük görevler ayrıntılı olarak yapılmalıdır." Güvenilir insanlar her görevi özenle ele alarak önemli sonuçlara ulaşır.

8. Etkili uygulama

Güvenilir insanlar belagatli olmayabilir ancak eylemde güvenilirdirler. Bir yazarın belirttiği gibi: "Efsanelerin çoğu, niyetleri eyleme dönüştüren sıradan insanlardır." Konuşmak kolaydır ancak yapmak zordur. Güvenilir insanlar "sonra"yı "şimdi" ile değiştirir ve güçlü bir şekilde uygularlar.

9. Dakiklik

Zaman yönetimi uzmanı Cyril Northcote Parkinson şöyle demiştir: "Zaman olayların özüdür. Zamanı kontrol etmek, hayatın olaylarını kontrol etmek demektir." Bir kişinin zamana karşı tutumu, ilkelerini yansıtır ve geleceğini belirler. Dakiklik, başkalarına saygı ve sözlere bağlılık gösterir, dakik insanları güvenilir ve güvenilir kılar.

10. Duygusal istikrar

Duygusal istikrarsızlık tehlikeli bir özellik olarak kabul edilir. Yeteneklerine rağmen istikrarsız insanlar, etraflarındakilere zarar verebilir. Hayat zordur ve herkes olumsuz duygularla karşı karşıyadır. Güvenilir insanlar duygularını yönetir, sakinliklerini ve akılcılıklarını korurlar. Duygusal istikrar, yüksek düzeydeki duygusal zekalarının bir özelliğidir. Negatif enerjiyi işlerler ve işe ve ilişkilere karşı olumlu bir tutum sergilerler.