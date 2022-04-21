Hastane sektöründe Türkiye'nin en mutlu iş yeri!

100 farklı sektörden 100 şirketin yer aldığı “Türkiye’nin En Mutlu İşyerleri” araştırmasında hastaneler kategorisinde en yüksek puanı alarak liderliğe oturan Memorial Sağlık Grubu, dünya ve ülke çapındaki başarılarına bir yenisini daha eklemenin gururunu yaşıyor.

Memorial Sağlık Grubu CEO’su Uğur Genç, bu anlamlı başarı ile ilgili yaşadığı mutluluğu ifade ederek şu bilgileri verdi: Memorial Sağlık Grubu daima ilklere imza atmış bir kurum. Bu büyük başarımızın arkasında vizyonumuzun yanı sıra çalışanlarımızın işlerini büyük bir özveri ile yapması, kendilerini mutlu ve güvende hissetmesi, aslında bizim büyük bir aile olmamız yatıyor.

7500 kişilik dev kadrosu ile yıllardır sağlık sektöründe öncü konumunda olan Memorial Sağlık Grubu, kıymetli çalışanlarımızın oyu ve çalışanlarımızın mutluluğu için yaptığımız projelerin jüri tarafından değerlendirilmesi sonucu , “Türkiye’nin En Mutlu İş Yeri” oldu.

Sağlık sektörü pandemi ile birlikte 2 yıldır zorlu zamanlardan geçti. Biz bu dönemde, çalışanlarımızın kendilerini daha iyi hissetmesine, anlam duygusu yaşamasına ve değerli hissetmesine odaklandık. Kendi gerçekleştirdiğimiz Çalışan Memnuniyeti Anketi’nde de bunun yansımalarını gördük, Happy Place To Work anketi ile de bunu taçlandırdık. Tüm çalışmalarımızla amacımız, “sizi önemsiyoruz, siz çok değerlisiniz” niyetimizin kendilerine ulaşmasını sağlamaktı ki bunu başardığımızı görüyoruz.

Mutlu bir iş yeri olmak adına önemli çalışmalar yapıyoruz

Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı” her zaman çok önemsediğimiz ve üzerinde çalıştığımız bir konu. Konuya bütünsel bakıyoruz ve “Çalışan Deneyimi” süreçlerimizi yürütürken ezberlerle hareket etmek yerine, çalışanlarımızın beklentilerine göre şekilleniyor, onların kalplerine hitap etmeye ve gerçek kurum bağlılığı ile aidiyet duygusu oluşturmaya çaba gösteriyoruz.

Çalışanlarımızın mutluluğu ve bunu iş yerlerinde çalışırken de yakalayabilmelerini sağlamak için hayata geçirdiğimiz Memorial Kültür Değişimi hareketi, çok önemli bir projeye dönüştü ve “Birlikte Geleceğe” adı altında tüm çalışma arkadaşlarımızla buluştu. Projemizin temel amaçlarını; çalışanın kendini kurumda mutlak değerli hissetmesi, kurumsal değerleri eğlenirken de yaşayabilmesi ve öğrenmesi, önce çalışma arkadaşına, sonra hasta ve hasta yakınına empati gösterebilmesini sağlayacak ortam ve algının yaratılması oluşturuyor. Bununla birlikte kadın istihdamının önemini gündeme taşıyan “Kadınlar Omuz Omuza”, eğitim ve gelişime önem veren Memorial Gelişim Akademimiz, Covid sürecinde çalışanlarımız ile olan paylaşımlarımız gibi birçok projeyle elde ettiğimiz başarılarımızın değerlendirilmesi ile gelen bu ödül çok anlamlı. 5 ayrı kuşağın çalıştığı ve 28 ayrı dilin konuşulduğu grubumuzda bu ödül, herkesi kapsayarak bizim değerlerimizi hayata geçirebildiğimizi, bakış açımızı ve niyetimizi çalışma arkadaşlarımıza ulaştırabildiğimizi ifade ediyor ve bu bizi çok gururlandırıyor.

Memorial Sağlık Grubu’nun değerleri içerisinde “Hasta ve Çalışan Memnuniyeti” var. Bu şu demek, çalışan memnuniyeti bizim için hasta memnuniyeti kadar önemli. Bu nedenle çalışan memnuniyetini sürdürmeyi çok önemsiyoruz. Bu konu her zaman ana odağımız olmaya devam edecek.

Memorial Ailesi’nin her üyesine verdiğimiz değeri, onların gözlerinde bir ışıltı olarak görmek ve bunun tüm hastalarımıza yansıması bizler için büyük bir mutluluk kaynağı… Gurur duyuyoruz. Ödüllerle taçlandırdığımız tüm başarılarımızda emeği geçen herkese teşekkür ederim.”