Hayal gücünü, tasarımını ve el emeğini Alaçatı’da ürüne dönüştüren tasarımcı ve zanaatkarlar bir arada...

Valizinizde yer kalmadığı için satın alamadığınız, yemeğe yetişmeye çalışırken incelemeye fırsat bulamadığınız, size kış aylarında da Alaçatı’yı anımsatacak ve yaşatacak ürünler artık bir tık uzağınızda, alacatitezgahlari.com’da.



ALAÇATI’YI GEZER GİBİ

Alaçatı’daki tezgahları gezer gibi alışveriş yapabileceğiniz sitede takılar, seramikler, kıyafetler, örgü işler, hediyelik eşyalar, duvar ve masa süsleri gibi yüzlerce ürün bulunuyor. Evlerinde ve atölyelerinde kurdukları tezgahlarda el emeğiyle üretim yapan Alaçatılılar, yapılan her alışverişte, emeklerinin karşılığını da alıyor.

YENİ ÜRETİCİLERLE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Alaçatı’nın Değirmen Lambaları, Ayla’nın Takı Düşleri, Ayşe Hanım’ın Çinileri, Bir Dilek, Esin’in Tığı, Kedili Tezgah ve İki Okka Çamurdan, alacatitezgahlari.com’daki tezgahlardan yalnızca birkaçı. Emeklisinden öğrencisine, öğretmeninden ev hanımına, sanatçısından zanaatkarına, alaylısı ve okullusuyla onlarca farklı tezgahı bünyesinde bulunduran site, yeni üreticilerin katılımıyla da büyümeye devam ediyor.

www.alacatitezgahlari.com



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