Birbirinin aynı, her yerde bulabileceğiniz tasarımlardan sıkıldınız mı?

Kişiye özel ve el yapımı ürünlerden vazgeçemiyorsanız, Fabric and Color ürünleri tam size göre. Çantadan clutch’a tablet kılıfından kalemliğe, kadınların günlük hayatta sıklıkla kullandıkları ve yanlarından ayırmadıkları ürünlere farklı bir hava katan Fabric and Color ürünlerinin baskıları Tokat’ta ahşap baskı kalıplarına özel olarak işleniyor veya linol isimli malzemeyle oyularak hazırlanıyor. Tamamen su bazlı boyalarla boyanan ürünlerin insan sağlığına zararı yok.

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