Dünya Dans Merkezi’nin, Ankamall işbirliği ile gerçekleştirdiği yetenek taraması 19 Eylül’de başlıyor.

2007 yılından beri faaliyet gösteren Dünya Dans Merkezi tarafından yeni oluşturulacak Klasik Bale Dans Topluluğu ve sınıfları için yetenekli gençler aranıyor. Merkez bu amaçla, yetenekli gençlerin bulunması ve sanat dünyasına kazandırılması için Ankara’da 19 Eylül 2016 tarihinden itibaren ANKAmall ve Dünya Dans Merkezi işbirliğiyle çocuklar ve gençler için yetenek taraması başlatacak.

Seçmelerde başarı gösteren çocukların, konservatuvar eğitimine hazırlanarak sanata yeni yetenekler kazandırılması amaçlanıyor. ANKAmall’da kurulan stantta form doldurularak başvuru yapılabilecek yetenek taramaları Devlet Balesi Baş Dansçısı Bahri Gürcan ve Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, CSO sanatçıları ve fizyoterapistlerden oluşan bir heyet tarafından gerçekleştirilecek.

