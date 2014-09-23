Gerçek bir Miro sergisi

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Sabancı Müzesi, İspanya'daki çeşitli Miro koleksiyonlarından derledikleri bir seçkiyi "Joan Miró. Kadınlar, Kuşlar, Yıldızlar" adıyla Eylül ayında sergileyecek.

S.Ü. Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), Katalan sanatçı Joan Miró'nun eserlerinden oluşacak kapsamlı bir sergiye ev sahipliği yapacak. 20. yüzyılın ikinci yarısında etkili olan dünyaca tanınmış sanatçı Joan Miró'nun olgunluk dönemine odaklanan sergi, "Joan Miró. Kadınlar, Kuşlar, Yıldızlar" adın taşıyacak. Sabancı Holding sponsorluğu ile düzenlenecek sergi, Barselona'daki Joan Miró Vakfı, Mallorca’daki aile koleksiyonu Successió Miró ve yine Mallorca’daki Pilar ve Joan Miró Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilecek ve 23 Eylül 2014 - 1 Şubat 2015 tarihleri arasında görülebilecek. Akdeniz coğrafyası ve insanına dair gözlemlerinden ilham alan Miró’nun, kadın , kuş ve yıldız temalarına yoğunlaşan sergi, resim, baskı, heykel ve seramiklerin bulunduğu zengin bir seçkiyle sanatçının sembolik dilini anlama olanağı sunacak. Miró'yla İstanbul 'da buluşacak olan sanatseverler, sanatçının Akdeniz kültüründen aldığı enerjinin farklı formlardaki izdüşümlerine tanık olacaklar.



Sergiyle ilgili bilgi veren SSM müdürü Dr. Nazan Ölçer, "Sergi, kariyerinin erken döneminde sürrealizme yakın duran Miró'nun sanata ve hayata dair bakış açısını ve resimlerinin ayırt edici özelliğini sanatseverlerle buluşturmayı amaçlıyor. Bize göre müze, sanatçıyı, onun eserlerini ve çevresini her yönüyle değerlendirerek, geniş kapsamlı bir bakış açısı sağlayan kurumdur. Esasen, bir müzeyi, galerilerden ve sanat fuarlarından ayıran en önemli özellik de budur. Eylül ayında izleyicilerle buluşacak “Joan Miró. Kadınlar, Kuşlar, Yıldızlar” isimli sergi, “müze, sergi ve sanat fuarı nedir, nasıl olmalıdır” gibi konuları tartışabileceğimiz bir fırsat sunacak. Böylece sergi, son yıllarda İstanbul sanat çevrelerini de içine alarak yaşadığımız bazı kavram karmaşasına yol açan deneyimlerin daha iyi irdelenmesine yardımcı olacak.” dedi.



Geçen yıl İstanbul'da açılan bir Miro sergisi, bizzat Miro Vakfı'nın girişimleriyle eserler sahte olduğu gerekçesiyle kapatılmıştı. İstanbul'da daha önce Pera Müzesi'nde de bir Miro sergisi açılmıştı.