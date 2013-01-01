ASICS sponsorluğunda düzenlenen Geyik Koşuları, yılın ilk koşusunda macera severleri 21 Şubat Pazar günü Belgrad Ormanı’na bekliyor.

2016’nın ilk Geyik Koşusu, ASICS sponsorluğunda 21 Şubat Pazar günü Belgrad Ormanı’nda gerçekleştirilecek. Her seviyede koşucuya uygun parkurlarda gerçekleştirilecek olan koşu ile ASICS, 2013 yılından bu yana patika koşularını Türkiye’de yaygınlaştırmaya ve teşvik etmeye devam ediyor. Macera sevenler için engebeli ve dar patika yollarının bulunduğu koşuda 4, 14 ve 28 kilometreden oluşan parkurlar yer alıyor.

Sadece yetişkinler değil çocuklar da koşuyor: Bambi Koşuları

Yaşları 4 ila 12 arasında değişen çocukların kazanma ya da kaybetme stresi olmadan doğada aileleri ile birlikte spor yapmanın keyfini yaşaması için Geyik Koşuları ile birlikte Bambi Koşuları da düzenleniyor.



