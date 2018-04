Akatlar’daki bir apartman dairesine konumlanan Studio Fiorito, hayal ettiklerinin de ötesini gerçeğe dönüştürmek üzere bir araya gelen Gülşah Savcı ve Tuba Oskan’ın ortak projesi. Bu çiçekli stüdyo, sanattan yaratıcı yazarlığa birçok atölyenin düzenlendiği bir sanat evreni.

Hazırlayan: Besray Köker/EvBahçe DergisiTekstil üzerine lisans ve yüksek lisansımı Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde tamamladım. Tekstil sektöründen çok sıkıldığım dönemde İngiltere’de bir yıl kalıp Central St. Martins’de dersler aldım. Çocuklar olunca çalışmalarıma bir dönem ara verdim. Geçen yıl ise okuldan hocalarımın sergisine asistanlık yapınca, tekrar bir sanat hevesi geldi. Bu anlamda, çiçeği sanatın bir malzemesi olarak görüp Tuba ile bu yola çıktım.Turizm ve organizasyon işiyle uğraşırken, oğlum doğduktan sonra işe ara vermiştim. Sonra kurumsal bir şirkette bir ortaklığım oldu ancak kurumsal hayatın eskisi kadar bana keyif vermediğini fark ettim. Yaratma isteği ile doluydum. Bir yıl boyunca düşündüm ve çocukluğumu hatırlattığı için çiçekleri tercih ettim. Çiçek değil aslında doğadan olan her şey… Onun üzerine bunu hobi olarak ilerletmek üzere yurt dışına gittim. İngiltere’de temel bir kurs aldım. İstanbul’a döndükten sonra Lunlun Çiçekçilik’te Banu Dorken Erol ile çalıştım. Bizzat atölyesine gittim. Almanya’da birer haftalık atölyelere katıldım. Bu atölyeler çalışmalarıma farklı bir vizyon kattı. Daha sonra bu işi profesyonel olarak yapmak istediğime karar verdim ve Gülşah ile bir araya geldik.Burası sadece çiçek tasarımları yapan bir atölye değil, resimden müziğe sanatın her dalında sohbet ve söyleşilerin yapıldığı bir sanat stüdyosu. Buraya İtalyanca ‘çiçekli stüdyo’ ismini vermemizin sebebi biraz da bu!Doğanın en güzel hediyesi olan çiçeği bir tasarım malzemesi olarak düşündüğümüz için, esasen işimiz daha da kolay oluyor. Sipariş üzerine çalışma fikri de buradan çıktı. Sipariş tanıdığımız birinden geldiğinde rahat tasarlayabiliyoruz. Tanımıyorsak da, onu konuk edelim, tanımaya çalışalım istiyoruz. Ona özel bir tasarım olması için çalışıyoruz. Çiçek tasarımlarında da, minyatür bahçelerde de bu amaçla hareket ediyoruz. Çiçekler hariç tüm diğer malzemeler bizim elimizden bizim hayal gücümüzden çıksın da istiyoruz.İlkbahar ve yaz için önerebileceğiniz trend masa üstü çiçekleri hangileri?Trendlere çok takılmıyoruz aslında. Ortancanın her türlü kullanım alanı bana çok keyif veriyor. Bir de şakayık... Şahsi fikrim, şakayığı diğer çiçeklerle birlikte değil tek başına kullanmak. Daha yalın ve sade kullanmayı seviyorum çünkü çiçeğin kendisi o kadar haşmetli ki! Karanfil de ülkemizde çiçek tasarımlarında çok tercih edilmeyen bir çiçek ancak farklı kullanım şekilleri onu cazip kılabiliyor.Bizdeki iş bölümünde Tuba çiçeklerle ilgileniyor. Ben de tasarımına kafa yoruyorum. Diğerlerinden ayrıldığımız nokta şu ki; tasarımlarımızda elle şekil verdiğimiz bize ait bir detay her zaman var. Objeleri farklı işlevlerde kullanmayı da seviyoruz.