Michaela Möller ile "Cam"a dair

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Dünyanın en önemli cam boncuk sanatçısı Michaela Möller, 22 Nisan-29 Nisan tarihleri arasında İstanbul'a geliyor

Dünyanın en yetenekli cam ustaları arasında gösterilen Michaela Möller cam tutkunlarına ve camın geçirdiği süreçlere ilgi duyanlara yönelik bir atölye çalışması gerçekleştirmek için Türkiye'ye geliyor. Emaylar, murriniler, altın varaklar, içi boş cam boncuk yerleştirmeleri, boru çubuklar, alevle parlatma, kazıma ve daha pek çok teknik Michaela Möller'le Boncuk Atölyesi'nde katılımcılarla birlikte eş zamanlı yapılacak. Atölye Cam Ocağı Vakfı'nda düzenlenecek.