menu

close

menu

close

menu

close

Michaela Möller ile "Cam"a dair

Dünyanın en önemli cam boncuk sanatçısı Michaela Möller, 22 Nisan-29 Nisan tarihleri arasında İstanbul'a geliyor
Dünyanın en yetenekli cam ustaları arasında gösterilen  Michaela Möller cam tutkunlarına ve camın geçirdiği süreçlere ilgi duyanlara yönelik bir atölye çalışması gerçekleştirmek için Türkiye'ye geliyor. Emaylar, murriniler, altın varaklar, içi boş cam boncuk yerleştirmeleri, boru çubuklar, alevle parlatma, kazıma ve daha pek çok teknik Michaela Möller'le Boncuk Atölyesi'nde katılımcılarla birlikte eş zamanlı yapılacak. Atölye Cam Ocağı Vakfı'nda düzenlenecek.
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu

En çok okunanlar

Son Eklenenler