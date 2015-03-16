Şarap kursu

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Gusto Şarap Kursları’nın yeni I. Etap’ı 16 Mart’ta Kuruçeşme’de başlıyor…

İçki kültürü dergisi Gusto’nun 13. yılına giren Şarap Kursları’nın yeni I. Etap’ı, Kuruçeşme’deki İncirli Şaraphane’de 16 Mart 2015 Pazartesi 19.00’da başlıyor. Binlerce şarabın bulunduğu ve gerek uygun fiyatlarla satın alındığı, gerek yudumlanabildiği İncirli Şaraphane’nin özel salonunda yapılacak “Şarabın Dünyasına Giriş” başlıklı I. etapta, beyaz, pembe, kırmızı ve özel şarapların temel özellikleri ile şarap tadım ve servis teknikleri öğrenilecek. Kursları her zaman olduğu gibi, Gusto Yayın Yönetmeni Mehmet Yalçın verecek.

2.000’i aşkın kişinin devam ettiği kursların bu etabı da, haftada birer kez ikişer saatlik seanslarla (19.00-21.00) dört haftada yapılacak. Kursu bitirenlere “Bronz” sertifika verilecek ve kurs tamamen yabancı şarapların tadılacağı “Bölge Bölge Dünya Şarapları” adlı ikinci kurla devam edecek. Bu kuru bitirenlere “Gümüş Sertifika”, “Büyük Şaraplar - Üzümler, Şaraplar ve Stilleri” konulu üçüncü kuru bitirenlere “Altın Sertifika” verilecek.



KURS PROGRAMI

1. seans (16 Mart Pazartesi, 19.00)

Şaraba kısa bir girizgâh ve beyaz şaraplar. Şarap nedir? Nasıl yapılır? Tadım teknikleri. Türkiye ve dünyadan beyaz ve pembe şaraplar ile özellikleri, 4’er beyaz ve pembe şarabın tadımı.

2. seans (23 Mart Pazartesi Salı, 19.00)

Kırmızı şaraplar. Kırmızı şarapların beyazlardan temel farkları, kalite özellikleri, Türkiye’den ve dünyadan 4’er adet kırmızı şarabın tadımı.

3. seans (30 Mart Pazartesi, 19.00)

Şaraptan tad almanın sırları. Şaraplara uygun kadehler, karafa süzme incelikleri, şarap servisinin temel kuralları, doğru servis sıcaklıkları, şarap-yemek uyumunun püf noktaları. Şarap nasıl yıllandırılır, hangi şaraplar yıllanmaya uygundur? Yıllanmış şarapların servis ritüelleri, şarap eskitmenin sırları. Birer yıllanmış yerli ve yabancı şarabın da aralarında bulunduğu 8 adet şarabın tadımı eşliğinde.

4. seans (6 Nisan Pazartesi, 19.00)

Özel şaraplar. Köpüklü şarap, şampanya, tatlı şarap, porto ve şeri’lerin ilginç özellikleri, kalite sırları, yemeklerle uyumları. Türkiye’den 1 köpüklü şarap, 2 beyaz ve 1 kırmızı tatlı şarap ile; dünyadan 1 şampanya, 1 alkolle güçlendirilmiş tatlı şarap, 1 şeri ve 1 porto şarabı tadımı.



Finalde katılımcıların “bronz sertifika” alacakları kursa, azami 30 kişi katılabilecektir. Kurs ücreti 450 TL.

Detaylı bilgi için: 0212 237 01 12

