Sinema klasiği "Neşeli Günler" tiyatro sahnesinde

Sarıyer Sanat Tiyatrosu’nun tiyatro sahnesine taşıdığı 5 Oscar’lı sinema klasiği Neşeli Günler (The Sound of Music), Mart ayında çocuklarla buluşuyor.

Sarıyer Sanat Tiyatrosu'nun, sinema klasiği The Sound of Music’ten uyarladığı "Neşeli Günler", mart ayında çocuklarla buluşuyor. Oyun, disiplinli deniz subayı Von Trump’un dört çocuğuna dadılık yapan hayat dolu Maria’nın çocuklara müziği, oyunu ve hayatı öğretmesini konu alıyor. Neşeli Günler müzikali, “Do bir külah dondurma, Re masmavi bir dere…” sözleriyle dilimize uyarlanan klasik şarkının yanı sıra özgün müzikleriyle hem çocuklara hem yetişkinlere keyifli saatler yaşatıyor. Her yaştan çocuğun ve yetişkinin keyifle izleyeceği müzikal oyun, 8 Mart Pazar saat 13.00’te Göztepe Halis Kurtça Kültür Merkezi ve 28 Mart Cumartesi saat 13.00’te Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi'nde sahneleniyor.

Oyun biletleri, kültür merkezi gişelerinin yanı sıra Mybilet.com’dan temin edilebiliyor.