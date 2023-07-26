Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosu tamamlanıyor! 4 oyuncu daha katıldı

FOX’un Medyapım imzalı Hudutsuz Sevda dizisi etkili senaryosuyla yeni sezonun öne çıkan dizilerinin başında geliyor. Murat Öztürkün yöneteceği, yapımcılığını Fatih Aksoy ile Bahadır Özdener‘in üstlendiği dizide Deniz Can Aktaş “Halil İbrahim” ve Miray Daner “Zeynep” rolüne hayat verecek. Dizide Mesut Akusta Zeynep’in babası “Rızvan”ı oynayacak.

4 oyuncu daha belli oldu

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Burak Sevinç’in Rızvan’ın oğlu Fikret’i, Esra Dermancıoğlu’nun ise Rızvan’ın nikahsız eşi “Asiye”yi oynayacağı dizinin kadrosuna 4 flaş isim katıldı. Asuman Dabak, Rızvan’ın nikahlı eşi Nedime rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

Yıllar sonra televizyon dizisinde rol almaya hazırlanan Özgür Emre Yıldırım merakla beklenen dizide Zeynep’in (Miray Daner) nişanlısı Levent’i oynayacak. Yıldırım son olarak “Oregon” filmi ve “Sıcak Kafa” dizisinde rol almıştı.

OGM Pictures imzalı “Çöp Adam” dizisindeki rolü biten değerli oyuncu Hülya Şen, “Hudutsuz Sevda” dizisinin kadrosuna katıldı. Güçlü oyunculuğuyla rol aldığı projelere değer katan Şen, dizide Asiye’nin (Esra Dermancıoğlu) kardeşi Zuhal’i oynayacak.

Ödüllü oyuncu Haydar Şişman “Hudutsuz Sevda” dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Hudutsuz Sevda konusu

Dizi, Halil İbrahim'in 20 yıl sonra memleketi Karadeniz'e dönmesi ile başlar. Çocukluktan beri tutkun olduğu kız ile evlenmektir arzusu. Babasının katili aile 20 yıl sonra karşısına çıkar. Mesut Akusta o ailenin reisi rolünde. Esra Dermancıoğlu da onun ikinci eşi rolünde. Asıl kötülüklerin başıdır. Ve Halil İbrahim' in sevdiği kızı öldürürler. İbrahim için tek çare, intikamdır.

'Hudutsuz Sevda'nın konusu kısaca böyle. Bu intikam savaşı içinde mafya, silah ticareti, uyuşturucu da var. Ezen ve ezilenlerin de savaşı olacak 'Hudutsuz Sevda'.''