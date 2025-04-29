Hudutsuz Sevda’da şok ayrılık: Başrol oyuncusu diziye veda ediyor!

Başrollerinde Deniz Can Aktaş ve Miray Daner’in yer aldığı Hudutsuz Sevda dizisiyle ilgili gündeme oturan final iddialarının ardından, seyirciyi şaşırtan bir ayrılık haberi geldi. NOW TV ekranlarında iki sezondur yayınlanan dizi, beklenmedik şekilde üçüncü sezon onayı aldı. Ancak bu onayla birlikte bazı değişiklikler de beraberinde geliyor.

Erken Sezon Finali Geliyor

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Yapımcılığını Fatih Aksoy’un üstlendiği Hudutsuz Sevda planlanan tarihten önce sezon finali yapacak. Dizi, ikinci sezonunu 63. bölümle noktalayacak.

Dizi, yeni sezonda kulislerden sızan bilgilere göre “Halo” kod adıyla yeni bir konseptle ekran yolculuğuna devam edecek.

Yeni Sezon Öncesi Kadroda Değişiklik

Yeni sezon hazırlıkları sürerken, senaryosunu Bahadır Özdener’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Murat Öztürk’ün oturduğu dizide dikkat çeken bir değişiklik yaşandı.

Dizide Zeynep karakterine hayat veren Miray Daner’in, sezon finaliyle birlikte projeden ayrılacağı öğrenildi. Öte yandan Halil İbrahim karakterini canlandıran Deniz Can Aktaş’ın ise kadroda kalmaya devam edeceği açıklandı.