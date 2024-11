Kapağında Mina Demirtaş’ın yer aldığı Elele Kasım 2024 sayısı çıktı!

Mina Demirtaş, hayat verdiği Zeynep karakteriyle yer aldığı Kızıl Goncalar’da etkileyici yetenekleriyle hayranlık uyandırıyor ve izleyenleri derinden etkiliyor. Genç oyuncu, şimdiden Akif, Kabahat ve Beraber adlı üç sinema filminde ve Kızıl Goncalar dizisinde sergilediği yetenekleriyle dikkatleri üzerine çekti. Parlak bir geleceğe sahip olduğu, oyunculuk yeteneklerine şahit olan herkes için bir gerçek. Duru yetenek Mina Demirtaş ile şimdiki zamandan geleceğe uzanan özel bir ilk buluşmadayız.

Kadına yönelik şiddet vakaları, azalması hatta tamamen bitmesi gerekirken korkutucu bir şekilde artmaya devam ediyor. Ancak, bu olaylar ne kadar büyük tepki toplarsa toplasın, zamanla unutulup gitmesi, şiddetin toplumda nasıl kanıksandığını gösteriyor. Eskiden kadın cinayetlerine karşı güçlü bir toplumsal tepki oluşurken, bugün bu tür trajediler giderek sıradanlaşıyor ve toplumun sesi bastırılmaya çalışılıyor. Kadın cinayetleri o kadar sık hale geldi ki, bu olaylara karşı duyarlılığımızı kaybetmiş gibiyiz. Televizyonda ya da sosyal medyada kadınlara karşı işlenen suçları öğreniyoruz, birkaç gün boyunca tepki veriliyor ve ardından unutuluyor. Bu acı gerçek, sadece kadınlara değil, çocuklara ve hayvanlara yönelik şiddet vakalarında da kendini gösteriyor. Bu şiddet döngüsü, toplumun bu tarz olayları olağan karşılamaya başlamasının bir göstergesi. Şiddet, çözülmesi gereken bir sorun olarak değil, yaşanan bir gerçeklik olarak algılanıyor. Bu algının değişmesi şart. Bu yüzden, susmuyoruz! Türkiye’de kadın olmak hiçbir dönemde kolay olmadı. Biber gazı taşımak, bir yerden dönerken bir yakınımıza konum atmak, yürürken müzik dinlememek gibi önlemlerle kendimizi korumaya çalışıyoruz. Peki, ama neden? Birlikte konuşuyoruz.

Bir hikayenin peşindeyiz, iyi veya kötü, acı veya tatlı. Çünkü insan beyni tarihin başından bu yana hikaye dinlemeye programlanmış bir kere. Tutkunuz. İnsanlık tarihinin belki de en sihirli miraslarından biri hikaye ve hikaye anlatıcılığı. Mağara duvarlarından küçük tatlı dedikodulara, ateş başında fısıltılardan tiyatro sahnelerine, arka sıralardan dijital viral içeriklere uzanan bir yolculuk bu. Bizi birbirimize bağlayan bir sihir, bu hikaye. Anlatıcıları ise her zaman başrolde. Destanlar, romanlar, bloglar modern zamanın hızının etkisi altında daha kısa sürelerde, daha çarpıcı hikayelere dönüştü. Bugün, ışık saçan dijital ekranlarımızda anlattıklarıyla dikkatimizi toplayan, güldüren, elbette düşündüren, tanıdık hisler yaşatan ya da bildiklerimizi tekrar anlatan yeni hikaye anlatıcılarının yaratıcı zihinlerine konuk oluyoruz. Ceren Morova Özer, Barış Ali Özkesen ve Rüya Andaç ile dijital dünyada hikaye anlatıcılığından içerik üreticiliğine, yaratım süreçlerinden gözlem alanlarına uzanan bir gezintide, zihinlerinin labirentlerinde kısa hikayelerin peşindeyiz. Bu kez, ekranı hızla kaydırmadan, uzun cümlelerle bir aradayız. Bize katılın.

Paris Moda Haftası’nın hemen ardından, birbirinden yaratıcı onlarca marka tarafından göz alıcı şekilde tanıtılan İlkbahar/Yaz 2025 koleksiyonlarına mercek tutuyoruz. Tam anlamıyla görsel şölen haline gelen defilelerle yaratıcılık sınırlarında ilham dolu bir gezintiye çıkıyoruz. Unutmayın, Paris’te olan Paris’te kalmaz! Bu sırada şehirde sonbaharı da unutmuyoruz. Cesur ve dramatik şıklık, sonbahar rüzgarlarıyla şehri fethetmeye hazır. İlham alacağınız görünümlerle kendimizi sonbaharın tatlı rüzgarına teslim ediyoruz.

Mevsimi aşkla yaşamamızı sağlayacak sıcacık görünümler için izleme listelerimizin zirvesinden ilham alıyoruz. Emily in Paris, Nobody Want This ve The Perfect Couple yapımlarının başrollerinin görünümlerinden öğreneceğimiz bazı ipuçları var. Aynı zamanda gardırobumuzun baş tacı uzun yün paltolar, şişme montlar ve bomber ceketlerle zamansıza vurguyu es geçmiyoruz. Bu sezon, stil oyununda zirveye çıkarken diz üstü çizmeler ve kovboy botlar da bize eşlik ediyor. Eforsuz ve cool görünümlerin sırrını bordoda bulurken; sonbaharın göz alıcı trendlerinden biri olan süeti de yanımıza alıyoruz. Modanın vazgeçilmez ikonu leopar deseninin etkisi altında; gücü, seksapeliteyi ve çekiciliği vurgulamayı unutmadığımız bu sezon, ‘mob wife’ akımının yıldız parçasını açıklıyoruz.

Clean make-up, glass glow, soft sculpting ve daha birçok sezon trendi etkili sonuçlar yaratmak üzere harekete çoktan geçti. Cildinize nefes aldıracak ve sofistike bir görünüm kazandıracak sonbaharın en hit makyaj trendlerinin peşine düşüyoruz. Hailey Bieber, Zendaya, Rosie Huntington-Whiteley, Selena Gomez, Rihanna ve Bella Hadid’in güzellik referanslarını kaçırmayın. Zamana ayak uyduran yeni nesil fondötenler, mevsimle birlikte daha fazla neme ihtiyaç duyan ciltlere canlılık ve doğal pürüzsüzlük kazandırıyor. Yeni nesil fondötenleri birlikte keşfedelim mi?

Hayalleri süsleyen özel bir günün perde arkasında yapılacaklar listemizi güncelliyoruz. Masalsı düğün gününüz için stil sahibi ve sofistike ipuçlarını; gelinlikten damatlığa, aksesuardan parfüme, mekanlardan after party görünümlerine uzanan bir yelpazede bir araya getiriyoruz.

Sezonun sımsıcak sokak stili önerileri, makyaj trendlerinin cesur ve yenilikçi parlayan yıldızları, metropol stilinin kilit parçaları, Paul Mescal ve yeni nesil Gladyatör’ün sırları, ekrandan beyaz perdeye en yeni ve iddialı yapımlar, sahnenin başrolleri, burç burç Kasım ayı detaylı astroloji rehberimiz ve çok daha fazlası Kasım 2024 sayımızda sizleri bekliyor!

İhtişamlı sonbaharın tadını birlikte çıkaralım.

Birlikte güçlüyüz, kadınların yanındayız!

