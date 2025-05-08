Uzak Şehir dizisinin Alya'sı Sinem Ünsal'ın yeni pozları beğeni topladı

'Uzak Şehir'in Alya'sı hem oyunculuğu hem de güzelliği ile dikkatleri üzerine topluyor.  Sosyal medyayı aktif olarak kullanan güzel oyuncu yeni pozlarını paylaştı. 

Özge Çolak

Özge Çolak
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Uzak Şehir dizisinin Alya'sı Sinem Ünsal'ın yeni pozları beğeni topladı - Resim : 1

Ozan Akbaba, Gonca Cilasun, Müfit Kaya gibi isimlerinde kadrosunda yer aldığı Uzak Şehir dizisinde Alya karakterine    Sinem Ünsal hayat veriyor. 

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Uzak Şehir dizisinin Alya'sı Sinem Ünsal'ın yeni pozları beğeni topladı - Resim : 2

Kanal D'nin izlenme oranlarında zirveye çıkan dizisi 'Uzak Şehir'in Alya'sı hem oyunculuğu hem de güzelliği ile dikkatleri üzerine topluyor. 

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Uzak Şehir dizisinin Alya'sı Sinem Ünsal'ın yeni pozları beğeni topladı - Resim : 3

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan güzel oyuncu yeni pozlarını paylaştı. 

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Uzak Şehir dizisinin Alya'sı Sinem Ünsal'ın yeni pozları beğeni topladı - Resim : 4

Kahverengi bir elbise tercih eden ve saçlarını düz yapan Ünsal'ın stili takipçilerinden tam not aldı. 