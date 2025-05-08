Uzak Şehir dizisinin Alya'sı Sinem Ünsal'ın yeni pozları beğeni topladı
'Uzak Şehir'in Alya'sı hem oyunculuğu hem de güzelliği ile dikkatleri üzerine topluyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan güzel oyuncu yeni pozlarını paylaştı.
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Ozan Akbaba, Gonca Cilasun, Müfit Kaya gibi isimlerinde kadrosunda yer aldığı Uzak Şehir dizisinde Alya karakterine Sinem Ünsal hayat veriyor.
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Kanal D'nin izlenme oranlarında zirveye çıkan dizisi 'Uzak Şehir'in Alya'sı hem oyunculuğu hem de güzelliği ile dikkatleri üzerine topluyor.
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Sosyal medyayı aktif olarak kullanan güzel oyuncu yeni pozlarını paylaştı.
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Kahverengi bir elbise tercih eden ve saçlarını düz yapan Ünsal'ın stili takipçilerinden tam not aldı.