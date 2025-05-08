Kızılcık Şerbeti 100. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı

Cuma günlerinin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 100. bölümü ile yarın izleyiciyle buluşacak. Dizinin heyecanlı yeni bölümü izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Kızılcık Şerbeti 100. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı - Resim : 1

Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ceren Karakoç ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrolünde yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin 100. bölümü ile yarın ekranda olacak.

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Kızılcık Şerbeti 100. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı - Resim : 2

Dizinin yeni bölümü izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.     

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Kızılcık Şerbeti 100. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı - Resim : 3

Kızılcık Şerbeti'nin 100. Bölümünde neler olacak?

Defne’nin, Fatih’e yaklaşmaya çalışması her ne kadar Fatih tarafından reddedilse de olayın sonunu yakalayan Doğa’ya bu durumu bir türlü açıklayamaz.Fatih çaresizdir. İmdadına Işıl yetişir ve usta bir düzenlemeyle gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlar.

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Kızılcık Şerbeti 100. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı - Resim : 4

Beril tarafından kaçırılan Sönmez’i, Kıvılcım ve Ömer bulur. Beril’in tüm bu olayları neden yaptığı ortaya çıkar, ancak Beril canına kıymıştır. Yaşanan olaylardan çok etkilenen Sönmez, kimseye daha fazla yük olmamak için huzurevine gitmeye karar verir.