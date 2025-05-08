Kızılcık Şerbeti 100. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı

Beril tarafından kaçırılan Sönmez’i, Kıvılcım ve Ömer bulur. Beril’in tüm bu olayları neden yaptığı ortaya çıkar, ancak Beril canına kıymıştır. Yaşanan olaylardan çok etkilenen Sönmez, kimseye daha fazla yük olmamak için huzurevine gitmeye karar verir.