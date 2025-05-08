Anasayfa Magazin Duy Beni dizisinde beraber rol almışlardı! Rabia Soytürk’ten en kötü partner itirafı
Duy Beni dizisinde beraber rol almışlardı! Rabia Soytürk’ten en kötü partner itirafı
Oyuncu Rabia Soytürk, bu kez ekran performansı değil, yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Ünlü oyuncunun “en kötü partneriniz kimdi?” sorusuna verdiği cevap kısa sürede geniş yankı uyandırdı.
1 / 6
'Gülperi', 'Benim Adım Melek', 'Alparslan: Büyük Selçuklu', 'Duy Beni', 'Veda Mektubu' ve 'Kör Nokta' gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Rabia Soytürk basın mensupları tarafından görüntülendi.
2 / 6
Bir süredir ekranlardan uzak olan 26 yaşındaki oyuncuya en kötü partnerinin kim olduğu soruldu.
3 / 6
4 / 6
Rabia Soytürk, muhabirin "Üç isim saydık, geriye kalan herhalde en kötü partnerdir.” sözleri üzerine "Kötülük olarak bilemem ama haz etmediğim biri” dedi.