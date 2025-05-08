Duy Beni dizisinde beraber rol almışlardı! Rabia Soytürk’ten en kötü partner itirafı

Oyuncu Rabia Soytürk, bu kez ekran performansı değil, yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Ünlü oyuncunun “en kötü partneriniz kimdi?” sorusuna verdiği cevap kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Elele Online

Elele Online
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Duy Beni dizisinde beraber rol almışlardı! Rabia Soytürk’ten en kötü partner itirafı - Resim : 1

'Gülperi', 'Benim Adım Melek', 'Alparslan: Büyük Selçuklu', 'Duy Beni', 'Veda Mektubu' ve 'Kör Nokta' gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Rabia Soytürk basın mensupları tarafından görüntülendi. 

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Duy Beni dizisinde beraber rol almışlardı! Rabia Soytürk’ten en kötü partner itirafı - Resim : 2

Bir süredir ekranlardan uzak olan  26 yaşındaki oyuncuya en kötü partnerinin kim olduğu soruldu. 

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Duy Beni dizisinde beraber rol almışlardı! Rabia Soytürk’ten en kötü partner itirafı - Resim : 3
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Duy Beni dizisinde beraber rol almışlardı! Rabia Soytürk’ten en kötü partner itirafı - Resim : 4

Rabia Soytürk, muhabirin "Üç isim saydık, geriye kalan herhalde en kötü partnerdir.” sözleri üzerine "Kötülük olarak bilemem ama haz etmediğim biri” dedi. 