Duy Beni dizisinde beraber rol almışlardı! Rabia Soytürk’ten en kötü partner itirafı

'Gülperi', 'Benim Adım Melek', 'Alparslan: Büyük Selçuklu', 'Duy Beni', 'Veda Mektubu' ve 'Kör Nokta' gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Rabia Soytürk basın mensupları tarafından görüntülendi.