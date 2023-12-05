Kapağında Norm Ender’in yer aldığı Elele Aralık 2023-Ocak 2024 sayısı çıktı!

Yarım asra merdiven dayanan Elele, kültürel tarihine katkıda bulunmaktan gurur duyduğu cumhuriyeti özel bir buluşmayla kutluyor. Çünkü cumhuriyet hepimizin ve özgürlük bize hep çok yakıştı. Tüm bu coşkunun içinde kulaklarımız bir melodiyle tanıştı: “Yürüyoruz arkadaşlar, içimde bir telaş var. Bu kutlu gün bizim. Zafer, düğün bizim.” Norm Ender imzalı bu sözler, hepimizi öyle derinden etkiledi ve sarmaladı ki adeta eksik parçamız tamamlanmış ve 100 yıllık yaş günümüzün sesine kavuşmuştuk. Bugüne dek rap sanatçısı kimliğiyle tanıdığımız Ender Eroğlu namıdiğer Norm Ender, sözü ve müziği kendisine ait olan ‘Parla’ isimli marşıyla milyonların duygularına, geçmişin mirasına ve gelecek hayallerimize tercüman oldu. Kelimelerle dans eden zihni ruhumuzdaki coşkunun tercümanı. Müziğinin ritmi ise duygularımızın anahtarı. Norm Ender, çok yönlü yetenekleri ve kendine has tavrıyla zirveden göz kırpıyor.

Modern zamanlar, yaşamın tüm bileşenleri gibi aşkı yaşayış halimizden tanışma biçimlerimize dek tüm süreci etkisi altında bırakıyor. Modern Ferhat dağları delmek yerine ihtimalleri aşıyor. Şirin ise algoritmalar ve filtreler arasında onu bekliyor. Leyla ve Mecnun aynı anda birbirini sağa kaydırıyor; Kerem ile Aslı ise ilk buluşmaları için hazırlanıyor. Sonsuz ihtimaller arasında tanışmamız gereken bir konu var. ‘Mükemmel eşleşme’ kavramını tanışma ve çöpçatanlık uygulamaları özelinde gerçek yaşam hikayeleri, yazar Adil Yıldırım ve psikolog Dr. Gizem Sürenkök ile masaya yatırıyoruz. Bu sırada flört dünyasının reality şovların üzerindeki etkisiyle senaryolu programlar yerine insanların ‘gerçek hayatlarına’ tanıklık ettiğimiz ilişki programlarını da unutmuyoruz.

Aşkın kanununu yeniden yazan bilirkişi, gerçek aşkı arayanların rehberi, mutlu sonların saklı başrolü Yunus Sezener ile tanışın. Mutluluğa giden yolda dümeni teslim ettiğimiz ‘modern zamanların çöpçatanı’ ile romantik ilişkilerin sırlarını birlikte çözüyoruz. Aşka dair peşine düştüğümüz gerçekler ve meselenin alametifarikası yanıtlarında saklı.

Halit Ziya Uşaklıgil’in 20. yüzyılda kaleme aldığı, 21. yüzyılda ekranların ikonik karakterine dönüşen Bihter Ziyagil ve toplumsal normlara meydan okuyan bir figüre dönüşümü favorilerimiz arasında. Aşk-ı Memnu’nun Bihter’i aşkı, ihtirası, yasakları ve trajedisiyle bir karakterden daha fazlası. Bugüne dek Müjde Ar, Beren Saat ve Farah Zeynep Abdullah’ın hayat verdiği karakterle tarihsel bir yolculuğa çıkıyoruz.

Pop prensesi Britney Spears yıllar süren suskunluğunu yazdığı satırlarla sonlandırdı. Bugünden geçmişe sahici bir bakış attığımız ‘itiraf dosyası’ ile Britney Spears’ın ortaya koyduğu gerçeklerin sağlamasını bir araya getirdik.

“Bir şey arıyoruz da böyle… Darbuda, böyle arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya…” Nereye baksak, kiminle konuşsak bu sözleri duyuyoruz. Instagram’da, TikTok’ta ve muhtelif sosyal mecralarda aşina olduğumuz sözlerin yaratıcısı Inji ile bir fenomene dönüşen ‘Bellydancing’ şarkısını ve yükselen müzikal kariyerini konuştuk.

Renklerden aldığımız güçle yeni yıl ruhuna uygun pullar ve payetlerle süslü görünümler, 90’lardan günümüze uzanan çarpıcı silüetler, hayalleri süsleyen kırmızı yıldız parçalar, denim modasının bayrak taşıyanları, 70’lerden miras ikonik kış stilinin ipuçları, zirvelere yakışan kayak görünümleri, feminen ve transparan tül etkisi ve sokak stilinde desenlerin dansı eşliğinde yeni sezonda modanın nabzını tutuyoruz.

Estetik uygulamalarda organik yöntemler, sağlıklı ciltlere etki eden besinler, cilt bakım serumları, hacimli saçlar için bakım önerileri, çiçek bahçelerini anımsatan kokular, yılbaşı gecesine ışıltı katacak makyaj tüyoları, sahne ve ekranların en yenilerinden en sevdiğimiz arkadaşlarımızdan biri olan Chandler Bing’e yani Matthew Perry’ye vedamıza uzanan kültür-sanat raporu ve çok daha fazlası Aralık 2023-Ocak 2024 sayımızda sizleri bekliyor.

Bir yıla veda etmeye, yeni bir yılı karşılamaya hazırız.

Parti başlıyor, bize katılın!

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