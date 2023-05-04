Kapağında oyuncu Almila Ada’nın yer aldığı Elele Mayıs-Haziran 2023 sayısı çıktı!

Şimdi, bir festival gibi ritimlerin özgünlüğünde gerçek Almila Ada’yı daha yakından tanıyoruz. Bize katılın!

Astroloji dünyasının önemli isimleri Barış Özkırış, Burcu Özçelik, Duygu Demir ve Filiz Özkol, yılın ikinci yarısında bizleri nelerin beklediğini Elele okuyucularına özel olarak tüm ayrıntılarıyla anlatıyor. Unutmayın, bu sayfalarda gökyüzünün ve yıldızların hepimiz için bir mesajı saklı!

Bahar ve yazın mutlu düşlerimizi harekete geçiren enerjisinde, stilleri ve yaz rotalarıyla ilham veren isimlerle buluşuyoruz. Eliz Fındık, Merve Oflaz ve Yasemin Şefkatli Tatlıses ile güneşin tam tepede olduğu bir ilham panosu hazırladığımız güneşli bir randevuya davetlisiniz.

Türkiye ve Eurovision arasındaki fırtınalı aşk öyküsünü yeniden hatırlıyoruz. ‘Yeniden Eurovision’a katılacak mıyız, yoksa ayrılıklar sevdaya dahil mi?’ sorusundan yola çıkıyor, geçmişten bugüne yolculuğumuzun en başarılı isimlerinden maNga grubunun solisti Ferman Akgül ile gösterişli şovun arka planında yaşananları konuşuyoruz.

Yazı karşıladığımız günlerde, son aylardaki beslenme düzenimizi kışlıklarla birlikte rafa kaldırıyoruz. Yaza hafif, sağlıklı ve bomba gibi bir başlangıç yapmak isteyenler için ketojenik diyetten Asya detoksuna uzanan ‘10 uzmandan 10 diyet’ listesiyle karşınızdayız.

Festival ruhuna yakışır stil ipuçları, ikonik filmlere göz kırpan görünümler, yaza yakışır bronz tenin ihtiyaç listesi, güneşle dostluğunuzu maksimum seviyeye çıkaracak doğru güneş kremini bulma rehberi, selülit ve bölgesel fazlalıklara karşı mücadelede en hızlı şekilde sonuç verecek en yeni yöntemler, radarımıza takılan teknolojik gelişmeler ve çok daha fazlası Mayıs-Haziran 2023 sayımızda sizleri bekliyor!

Merhaba yaz, hoş geldin!

Satın Almak İçin: DergiBurda