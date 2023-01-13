Kartalkaya'da renkli bir adres: Morino

Popüler apres ski mekanı Morino Kartalkaya bu sene lezzetleri, özenle dekore edilmiş keyifli ambiansı, kulüp havasında geçen eğlenceli akşamları ve özel etkinlikleriyle kayak severler için kış tatili vadediyor.

Kuruluşundan bu yana önemli markalar ile yaptığı iş birlikleri ve özel etkinlikleri ile dikkatleri çeken Morino Kartalkaya bu sezonda da Ford, fizy, Red Bull, Vakkorama gibi ünlü markalar ile iş birliği yaptığı etkinlik programını ve 28 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirecekleri Mirkelam konserini duyurdu.

Özel menüsü ve sezon boyunca devam eden keyif dolu etkinlikleriyle dikkat çeken Morino bu yıl da ziyaretçilerin odağında.

Morino Kartalkaya Kurucusu Çetin Şirvani ise şunları söylüyor: MORINO Japonca’da ”ORMANIN ÇEVRELEDİĞİ MABET” anlamını taşımaktadır.

Yıllar boyunca kayak ve Snowboard fanatiği olmak bizi oldukça etkileyici yerlere götürdü. İtalya’nın kuzeyinden Fransa pistlerinin lezzetlerine, Yeni Zellanda’nın güneyinden Colorado Aspen’in bozulmamış tozuna kadar unutulmaz anlar yaşadık.

Fakat hiçbiri Kartalkaya’nın kalıcı izlenimini bırakmadı! Köroğlunun fonu olan Kartalkaya, müthiş doğasının yanı sıra kış sezonu boyunca bol miktarda yağan kar yağışı ile oldukça özel.

Tüm bu olanakların tam ortasında konumlanan MORINO kayak severlerin bir evi haline dönüştü. Özel hizmet anlayışımız, tecrübeli mutfak ekibimiz ve özel etkinliklerimiz ile birlikte her ayrıntısını özenle kurguladığımız MORINO’da bu sezonda da tüm kayak severleri sporu ve eğlenceyi harmanladığımız bu kültürü deneyimlemeye ve kulübün bir parçası olmaya davet ediyoruz" diyor.