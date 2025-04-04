Kızılcık şerbeti bu hafta var mı, yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı?

Başrollerinde Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan, Evrim Müjde Alasya ve Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti, cuma akşamlarının en sevilen dizilerinden biri. Bayram tatili nedeniyle hafta başından itibaren diziler ekrana gelmedi. İzleyiciler Kızılcık Şerbeti'nin akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Peki, Kızılcık Şerbeti 95. bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak mı? İşte yanıtı...

KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?

Kızılcık Şerbeti 95. yeni bölüm bu akşam Show TV ekranında izleyici ile buluşacak. Show TV kanal yayın akışında dizinin yeni bölümü ile aynı saatinde ekrana geleceği duyuruldu.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Kızılcık Şerbeti'nin 95. Bölümünde; Kıvılcım’ın geçirdiği rahatsızlık bebeğe bir zarar vermeden atlatılmıştır. Başta Kıvılcım ve Ömer olmak üzere herkes son derece mutlu olur.

Doğa ve Fatih’in temelli olarak eve dönmüş olmaları Pembe ve Nilay’ın eline büyük bir koz vermiştir. Her ikisi de her fırsatta Doğa’ya yüklenecektir. Bu arada ödediği tatil parasını geri almak için harekete geçen Doğa, yapacağı işlerle başını bir kez daha belaya sokacaktır.

Nursema ve Firaz, Asude’nin yanında yaşamaya devam etmektedir. Firaz her fırsatta karısına olan düşkünlüğünü sergileyecek güzel şeyler yapar.

Oteldeki hareketlilikten gözü korkan Abdullah, Işıl ile yaşayacakları bir ev tutar. Işıl çok mutlu olacaktır.

Abdullah’ın sırrını bir süre saklayan Nilay, daha fazla dayanamaz ve Pembe’ye söyler. Haberi duyunca yıkılan Pembe hızla bir intikam planının peşine düşecektir.