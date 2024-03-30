Kızılcık Şerbeti ne zaman final yapacak? İşte final tarihi

Geçtiğimiz gün alışveriş yaparken görüntülenen Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Yalazoğlu Karakoç, dizinin ne zaman sezon finali yapacağını açıkladı.

Diziyle ilgili en çok merak edilen konulardan biri Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezon televizyonlarda olup olmayacağıydı. 3. sezon için onayı alan dizinin sezon finali de belli oldu.

'SON DOKUZ BÖLÜM KALDI'

Magazincilerin sorularını cevaplayan Ceren Yalazoğlu Karakoç, dizinin sezon finali hakkında şöyle konuştu:

"Son dokuz bölüm kaldı çekmediğimiz, sonrası sezon finali yapacağız. Ondan sonra tatile çıkacağız. Setlerde iki sezon süren işlerde genelde uyumsuzluk oluyor diyorlar ama biz aile gibiyiz. Keyifli çalışıyoruz."