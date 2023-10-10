Kot pantolonunuzu ne sıklıkla yıkamalısınız? Levi’s CEO’su kendi yöntemini anlattı

'Kot pantolonlar yıkanmaz' fikrinin nedeni kısmen Levi Strauss CEO'su Charles Bergh olabilir. Çünkü, 2014'te yaptığı bir konuşmayı çoğu kişi 'kot pantolonunuzu yıkamayın' olarak algıladı. Ancak Charles Bergh, geçen ay CNBC'den Christine Tan'a verdiği bir röportajda "Kot pantolonunuzu yıkamayın demedim" ifadelerini kullandı.

'GERÇEK DENIM SEVERLER ÇAMAŞIR MAKİNESİNE KOYMAZ'

Bergh hâlâ kotunu temizlemek için çamaşır makinesi kullanmadığını belirterek “Gerçek kot sevdalıları, kotlarını gerçekten seven insanlar size kotlarınızı asla çamaşır makinesine koymamanızı söyleyecektir. Ben de öyle yapıyorum" diyor.

Kot severler sıklıkla kot pantolonların yıkanmasının şekil ve renklerini etkileyeceğini, yıkanmamasının ise kırışıklıklar ve hava koşullarına maruz kalma nedeniyle görünümlerini iyileştireceğini söylüyor. Ayrıca kotları yıkamamanın, kot liflerinin yıpranmasını ve dolayısıyla delikleri ve yırtıkları önleyeceği için daha uzun süre dayanmasını sağladığı da söyleniyor.

'KOTUNUZU DUŞTA YIKAYIN'

Berg kirlenen kotunuzu duşta yıkamanızı tavsiye ediyor. Tabi ki Bergh de kot pantolonunu leke veya kir içinde bırakmıyor. “Kot pantolonuma biraz köri dökersem onu temizlerim. Ama sadece o noktayı temizlerim. Ve eğer gerçekten kirlenirlerse, bilirsiniz, eğer dışarıda terliyorsam ya da başka bir şey olduysa ve gerçekten kirlenirlerse, onları duşta yıkarım” diyen Bergh, duşta yıkama işlemini açıklarken, bunun kot pantolonu duşta tutmak ve vücudunuzu yaptığınız gibi sabunla kaplamak anlamına geldiğini söyledi.

Bergh, kot pantolon yıkamanın aslında giysinin karbon ayak izinin önemli bir parçası olduğuna dikkat çekerek, kot sektörünün üretim tarafında çok fazla su tükettiğini ancak tüketicilerin ürünlerini yıkama sıklığının da rol oynadığını belirtti. ABD’de insanların kot pantolonlarını her kullanımdan sonra yıkayabildiğini, dünyanın diğer bölgelerinde ise kıyafetlerin her birkaç kullanımdan sonra çamaşır makinesine atıldığını söyledi.