2023 MTV Video Müzik Ödülleri kazananları belli oldu!
Müzik dünyasının merakla beklediği 2023 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. Müzik dünyasının en iyilerinin seçildiği geceye "Yılın Şarkısı" dahil 9 ödülle Taylor Swift damga vurdu.
2023 MTV Video Müzik Ödülleri, dün gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Bu yılın en çok adaylık kazanan isimleri arasında çoğunlukla Doja Cat, Kim Petras, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Olivia Rodrigo ve Shakira gibi kadın şarkıcılar öne çıktı.
2023 MTV MÜZİK ÖDÜLLERİ KAZANANLARI
YILIN ŞARKISI
Taylor Swift - "Anti-Hero"
EN İYİ POP MÜZİK KLİBİ
Taylor Swift – ''Anti-Hero''
EN İYİ KLİP YÖNETMENLİĞİ
Taylor Swift - Anti Hero
EN İYİ GÖRSEL EFEKT
Taylor Swift - Anti Hero
EN İYİ K-POP
Stray Kids – "S-Class"
SOSYAL MESAJ İÇEREN EN İYİ KLİP
Dove Cameron - "Breakfast"
MICHAEL JACKSON VIDEO ÖNCÜ ÖDÜLÜ
Shakira (Shakira, bu ödülü alan ilk Güney Amerikalı sanatçı oldu.)
EN İYİ LATİN
Anitta - "Funk Rave"
EN İYİ HİP-HOP
Nicki Minaj – ''Super Freaky Girl''
KÜRESEL İKON ÖDÜLÜ
Puff Daddy
EN İYİ İŞ BİRLİĞİ
KAROL G, Shakira – ''TQG''
EN İYİ YENİ SANATÇI
Ice Spice
EN İYİ AFROBEATS ÖDÜLÜ
Rema & Selena Gomez – “Calm Down”
EN İYİ MÜZİK KLİBİ (GRUP)
Blackpink