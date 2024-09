4-5-6 Ekim’de Bavyera ruhu Oktoberfest İstanbul'da

The Populist’in Yapı Kredi bomontiada ile birlikte altıncı kez düzenlediği Oktoberfest İstanbul hosted by The Populist, 4-5-6 Ekim tarihlerinde düzenlenecek. Etkinlikte Bavyera kültürünün geleneksel eğlencesi yaşanacak.

Bunun yanı sıra davetliler güzel konserleri deneyimleme fırsatı da bulacaklar. Bavyera kültürüne özgü yemekler, içecekler, müzik ve eğlence ile Oktoberfest, İstanbul’da deneyimlenebilecek.

4 Ekim’de analog kayıt ve çok sesli vokalleri ile Flört grubu sahne alacak. 5 Ekim’de blues ve rock’n roll’un temsilcilerinden Sahte Rakı adlı grup ve alternatif rock grubu Yaşlı Amca performans sergileyecek. 6 Ekim’de ise soul müziğinin temsilcisi Soul Stuff ve rock grubu Al’York sahnede olacak.

Bratwurstların pretzelların havada uçuşacağı etkinlik, Yapı Kredi bomontiada’da gerçekleşecek.