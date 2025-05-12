Sıla'dan İlker Kaleli'ye aşk dolu sözler: Bir tek sevgili...

Ünlü şarkıcı Sıla, 5 yıldır birlikte olduğu oyuncu sevgilisi İlker Kaleli'nin doğum günü için sosyal medya hesabından özel bir paylaşımda bulundu.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Sıla'dan İlker Kaleli'ye aşk dolu sözler: Bir tek sevgili... - Resim : 1

5 yıldır birlikte olan Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli çifti, sosyal medyadan sık sık romantik paylaşımlar yapan ünlüler arasında yer alıyor.

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Sıla'dan İlker Kaleli'ye aşk dolu sözler: Bir tek sevgili... - Resim : 2

Ünlü oyuncu İlker Kaleli, 11 Mayıs'ta 41 yaşına bastı. Şarkıcı Sıla Gençoğlu da oyuncu sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

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Sıla'dan İlker Kaleli'ye aşk dolu sözler: Bir tek sevgili... - Resim : 3

Ünlü şarkıcı Sıla sevgilisiyle yeni karelerini paylaşırken, ünlü oyuncunun doğum gününü şu sözlerle kutladı:

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Sıla'dan İlker Kaleli'ye aşk dolu sözler: Bir tek sevgili... - Resim : 4

Sevgili.

Bir tek sevgili.

Nasıl değiştirir dünyanın gerçeğini…

'41' kere maşallah