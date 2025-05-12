Sıla'dan İlker Kaleli'ye aşk dolu sözler: Bir tek sevgili...
Ünlü şarkıcı Sıla, 5 yıldır birlikte olduğu oyuncu sevgilisi İlker Kaleli'nin doğum günü için sosyal medya hesabından özel bir paylaşımda bulundu.
1 / 6
5 yıldır birlikte olan Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli çifti, sosyal medyadan sık sık romantik paylaşımlar yapan ünlüler arasında yer alıyor.
2 / 6
Ünlü oyuncu İlker Kaleli, 11 Mayıs'ta 41 yaşına bastı. Şarkıcı Sıla Gençoğlu da oyuncu sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
3 / 6
Ünlü şarkıcı Sıla sevgilisiyle yeni karelerini paylaşırken, ünlü oyuncunun doğum gününü şu sözlerle kutladı:
4 / 6
Sevgili.
Bir tek sevgili.
Nasıl değiştirir dünyanın gerçeğini…
'41' kere maşallah