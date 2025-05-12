Dilan Çiçek Deniz ile Rafael Cemo Çetin'den kas şov

Geçtiğimiz yıl Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşamaya başlayan Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle birlikte tatile çıktı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Dilan Çiçek Deniz ile Rafael Cemo Çetin'den kas şov - Resim : 1

Yapımcı ve yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşamaya başlayan Dilan Deniz Çiçek, sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında geliyor.

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Dilan Çiçek Deniz ile Rafael Cemo Çetin'den kas şov - Resim : 2

Aşkları tam gaz devam eden ikili birlikte tatile çıktı.

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Dilan Çiçek Deniz ile Rafael Cemo Çetin'den kas şov - Resim : 3

Rafael Cemo Çetin, plajda verdikleri pozu sosyal medya hesabından yayımladı. İkilinin formda vücudu ve kasları dikkat çekti.

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Dilan Çiçek Deniz ile Rafael Cemo Çetin'den kas şov - Resim : 4

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz yıl evliliği düşünmediklerini söyleyip; "Çok iyi gidiyor, keyfimiz yerinde böyle çok güzel" demişti.