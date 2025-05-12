Dilan Çiçek Deniz ile Rafael Cemo Çetin'den kas şov
Geçtiğimiz yıl Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşamaya başlayan Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle birlikte tatile çıktı.
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Yapımcı ve yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşamaya başlayan Dilan Deniz Çiçek, sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında geliyor.
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Aşkları tam gaz devam eden ikili birlikte tatile çıktı.
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Rafael Cemo Çetin, plajda verdikleri pozu sosyal medya hesabından yayımladı. İkilinin formda vücudu ve kasları dikkat çekti.
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Ünlü oyuncu, geçtiğimiz yıl evliliği düşünmediklerini söyleyip; "Çok iyi gidiyor, keyfimiz yerinde böyle çok güzel" demişti.