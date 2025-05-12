Amber Heard'in ikiz bebekleri doğdu: Biri kız biri erkek
Johnny Depp ile olaylı bir boşanma süreci geçiren oyuncu Amber Heard, biri kız diğeri erkek olan ikiz bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu.
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Eski kocası Johnny Depp ile karşı karşıya geldiği son karalama davasını kaybettikten sonra İspanya'nın başkenti Madrid'de yeni bir hayat kuran Amber Heard, dört yaşındaki kızı Ooonagh Page ile sade bir yaşam yaşamaya başlamıştı.
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ABD'yi terk eden Amber Heard sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi.
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Geçtiğimiz Aralık ayında ikinci çocuğunu beklediğini duyuran 39 yaşındaki yıldız, ikiz bebek sahibi olduğunu açıkladı.
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İspanya'ya yerleşen ABD'li oyuncu, sosyal medya hesabından ikiz bebeklerinin fotoğrafını paylaşarak duygusal bir açıklamada bulundu.