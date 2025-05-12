Amber Heard'in ikiz bebekleri doğdu: Biri kız biri erkek

Johnny Depp ile olaylı bir boşanma süreci geçiren oyuncu Amber Heard, biri kız diğeri erkek olan ikiz bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Amber Heard'in ikiz bebekleri doğdu: Biri kız biri erkek - Resim : 1

Eski kocası Johnny Depp ile karşı karşıya geldiği son karalama davasını kaybettikten sonra İspanya'nın başkenti Madrid'de yeni bir hayat kuran Amber Heard, dört yaşındaki kızı Ooonagh Page ile sade bir yaşam yaşamaya başlamıştı.

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Amber Heard'in ikiz bebekleri doğdu: Biri kız biri erkek - Resim : 2

ABD'yi terk eden Amber Heard sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

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Amber Heard'in ikiz bebekleri doğdu: Biri kız biri erkek - Resim : 3

Geçtiğimiz Aralık ayında ikinci çocuğunu beklediğini duyuran 39 yaşındaki yıldız,  ikiz bebek sahibi olduğunu açıkladı.

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Amber Heard'in ikiz bebekleri doğdu: Biri kız biri erkek - Resim : 4

İspanya'ya yerleşen ABD'li oyuncu, sosyal medya hesabından ikiz bebeklerinin fotoğrafını paylaşarak duygusal bir açıklamada bulundu.