Toplum ve sistem baskısı altında ezilerek çıkmaza giren bireye yeni bir gelecek kurgusu tasarlayan “Siyah Gözyaşı” okuruyla buluştu.

Dönüşüm Atölyesi seminerleri ve kitaplarıyla milyonlarca kişiye ulaşan yazar Aret Vartanyan’ın yeni romanı “Siyah Gözyaşı” anlam arayışı içinde gelecek kurgusunu yitirmiş olan günümüz bireylerine yeni bir çıkış yolu sunuyor.

Destek Yayınları tarafından piyasaya çıkartılan “Siyah Gözyaşı”, “Gitme Zamanı” kitabıyla başlayan dörtlemenin ikinci kitabı…



Güçlü anlatımı, ustalıklı kurgusu, sakin ama vurucu diliyle de öne çıkan “Siyah Gözyaşı”, gerçekçi ve gerçeküstü kahramanlarıyla da soluksuz bir okuma serüveni vaat ediyor okuyucuya. Geleceğe yeni bir kapı aralayan “Siyah Gözyaşı”, yakın zamanda yabancı dillere de çevrilecek olan evrensel nitelikli bir felsefi roman. Bilim, kurgu, polisiye ve gerilimle de beslenmiş olan “Siyah Gözyaşı”, kaostan önce son çıkış!



Hikayesi, birbiriyle bağlantılı olay ve kahramanlar üzerinden anlatıldığı halde her biri başlı başına özgür birer roman olarak tasarlanan dörtleme, önümüzdeki yıl beyazperdeye uyarlanacak.



“Siyah Gözyaşı”, gerçek ile sanal dünya arasındaki amansız savaşta dünyevi ile ilahi olan arasında sıkışıp kalan kadim bilgeliğin beşiği Anadolu’dan doğan evrensel bir serüvenin hikayesi...



Kitabın ana karakterlerinin yanı sıra Tanrı ve Şeytan başta olmak üzere insanüstü olgular da hikaye örgüsünün odağında bir “iyilik ve kötülük” mücadelesi veriyor.

İnsanlığın derin bir kabus görmekte olduğuna dikkat çeken yazar Aret Vartanyan, bu dörtlemeyle birlikte günlük hayatın yükü altında, yüreği ve hayalleri arasında sıkışıp kalmış insanlar için bir kurtuluş yolu, kaçış planı ve anahtar yaratmaya çalıştığını belirtiyor.



Arka Kapak;

Başını kuma gömüp yaklaşan fırtınayı görmezden gelerek yok olmak ya da ayağa kalkıp gerçeğin peşinde ilerleyerek var olmak arasında seçim yapacak olan sensin. Bugünün dünyasında, yaşadıklarının gölgesinde nereye gidiyorsun?

İnsanı, dünyayı yok sayarak insanlığı kaosa sürükleyen sistemin yöneticisi Mayer...

İnsanlığa bir çıkış yolu yaratmak için kendinden vazgeçen Hermes...

Sistemin yaşattıklarıyla bir tetikçiye dönüşen İris...

Ailesinin eleştirilerine kulak asmayıp bilgisayar başında kurulu düzeni sarsan liseli Mert...

Kadını yok sayan bir toplumda tüm yüreğini ailesine açan Demet...

Olanaksız bir aşkın enkazıyla geleceğinden vazgeçen Ayşe...

Geçirdiği ölümcül sınavların ardından karanlığa ışık olan Selim...

Dünyayı kadınların değiştireceğinin sembolüne dönüşen Zümrüt...

Yaradan’ın yarattığını kabullenmeyen şeytan...

Şeytanın bilinmeyen oğlu Lucifer...

Her şeyin kaynağı Yaradan...

Gerçek dünya ile sanal dünya arasındaki amansız savaşta dünyevi ile ilahi olan arasında sıkışıp kalan kadim bilgeliğin beşiği Anadolu’dan doğan kusursuz bir plan...

Türkiye ve dünyada milyonlarca insana ulaşan Aret Vartanyan’ın son romanı “Siyah Gözyaşı” yaşamı anlamaktan vazgeçmeyen, gösterilen dünyayla yetinmeyen ve geleceği öngörmek isteyenler için bir anahtar, hayatın tüm zorluklarına, yanılsamalarına ve varoluşun tüm ağırlığına rağmen dimdik yürüyenler için yeni bir umut...



