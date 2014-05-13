“Arturo Ui’nin Önlenilebilir Tırmanışı”nı hala izlemediniz mi?

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İşte kaçıranlar için Bertolt Brecht’in çağın kavgalarıyla dolu karanlık dönemlerine değindiği ödüllü oyunu “Arturo Ui’nin Önlenilebilir Tırmanışı”nın yeni gösterim tarihleri...

18. Afife Tiyatro Ödülleri, Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri 2014, Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri ve Uluslararası Lions Konfederasyonu tarafından toplam 7 dalda ödüle layık görülen, Bertolt Brecht’in çağın kavgalarıyla dolu karanlık dönemlere değindiği “Arturo Ui’nin Önlenilebilir Tırmanışı”; 13 Mayıs 2014, Salı akşamı saat 20:30’da, Trump Gösteri ve Kültür Merkezi’nde, 15 Mayıs 2014, Perşembe akşamı saat 20:30’da, 18 Mayıs 2014, Pazar günü saat 18:00’de ve 22 Mayıs 2014, Perşembe günü saat 20:30’da Ortaköy Afife Jale Sahnesi’nde. Brecht’in savaş döneminde yazdığı anti-faşist bir Oyun olan “Arturo Ui’nin Önlenebilir Tırmanışı”nı seyirciyle buluşturan Tiyatroadam’ın, bu oyununda; Hitler'in iktidara yürüyüş öyküsü ile ünlü Chicago'lu gangster Al Capone'un öyküsü örtüştürülüyor. Oyunda, günübirlik çıkarlar adına iktidar ve sermaye sahiplerinin yasaları çiğneyerek işbirliği yaptığında; ülke siyasetinin, toplumsal düzenin onarılmaz ve geri dönülemez bir baskı rejimine dönüşebileceği gerçeği gözler önüne seriliyor. Epik Tiyatro’nun özüne uygun, çağdaş bir yorumla Ümit Aydoğdu tarafından sahneye konan ve Yücel Erten’in çevirisiyle dilimizle buluşan “Arturo Ui’nin Önlenebilir Tırmanışı”nda; Aşkın Şenol, Ayça Koyunoğlu, Berk Yaygın, Çetin Kaya, Deniz Özmen, Fatih Koyunoğlu, Gökhan Azlağ ve Neslihan Arslan başarılı performansıyla göz dolduruyor. Oyuncuların yaklaşık otuz altı farklı kişiyi dönüşümlü bir şekilde oynadığı “Arturo Ui’nin Önlenebilir Tırmanışı”nda, müzikler de yine oyuncular tarafından, akapella (insan sesiyle) olarak yapılıyor. Baş döndürücü bir tempo ve coşkuyla alışılagelmişin dışında bir tiyatro lezzeti sunan oyunun müzik direktörlüğü Oktay Köseoğlu’na, ışık tasarımı Yüksel Aymaz’a, dekor ve kostüm tasarımı ise Barış Dinçel’e ait.