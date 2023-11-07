Çağdaş sanat eserleri artnivo.com iş birliğiyle Hepsiburada’nın Sanat Platformu SanatBurada’da

Belmin Pilevneli, C.M. Kösemen, Samed Arda Selim, Doğukan Çiğdem, Sinan Dağ ve birçok sanatçının eserleri SanatBurada platformunda tüm sanatseverleri bekliyor.

Belmin Pilevneli: Yeni Yaşam Döngüleri ve Naif Alternatif Dünyalar

Uluslararası alanda önemli sanat galerileri ve fuarlarda eserleri sergilenmiş olan Belmin Pilevneli, kağıt atıklar ve geleneksel baskı makinelerini kullanarak gofraj isimli özgün baskı tekniği ile kabarttığı kağıtlar üstüne çalışıyor. Ayrıca tuval üzerine akrilik, mürekkep ve dijital kolaj gibi teknikleri de kullanarak sıvı şekiller ve formlar ortaya çıkarıyor.

C.M. Kösemen: İzleyicinin Kendi Hikayesini Kurgulayabileceği Eserler

C.M. Kösemen, yapıtlarında hayal dünyasındaki çeşitli varlıkları resmederken, bu süreci hem kendi korkuları ile yüzleşme, hem de toplumun bilinçaltında yapılmış doğa bilimci benzeri bir keşif gezisi olarak nitelendiriyor. Kağıtlara eskiz ve deneme yapmadan tek seferde boyadığı tablolarında anlaşılmaz hareketlerde bulunan karma varlıklar ve doğa üstü canlıları resmediyor. İzleyicinin kendi hikayesini kurgulayabileceği bir şekilde yan yana sergilenen resimler; evri ve korku gibi kavramlara değinen kurgusal bir dünya oluşturuyor.

Samed Arda Selim: Farklı Kent Estetikleri Kolajı

Farklı coğrafyalardaki kent estetiğine odaklanan Samed Arda Selim, bu estetikleri kolajlayarak yeni bir algı ve kent estetiği yaratmayı hedefliyor. Bu çalışmalarıyla kent kültürünün bireyler üzerindeki etkilerini inceliyor.

Doğukan Çiğdem: Varoluş ve Medeniyet Araştırmalarının Günümüz Sanatsal Formları

Görsel ve deneysel bir yeni medya sanatçısı olan Doğukan Çiğdem, varoluş ve medeniyet araştırmalarını yeni nesil görsel araçlarla günümüz sanatsal formlarında uyguluyor. Mehmet Aksoy’dan aldığı heykel eğitimi ile güçlendirdiği çizim ve görsel hikayeler yaratma yeteneğine sahip.

Sinan Dağ: Rastlantılar ve Dokular

Resim başta olmak üzere disiplinlerarası plastik sanatlar alanında birçok eser üreten Sinan Dağ, kişisel sergilerinin yanı sıra eserlerini birçok karma sergide sanatseverlerle buluşturuyor. Eserlerinde kendi yolculuğunu ve deneyimlerini paylaşıyor. Resimlerini, kendisiyle birlikte dans eden boyanın ve kağıdın dokusuyla şekillendiriyor. Akışları ve rastlantıları çalışmalarında sıkça görebilirsiniz.