Cansu Korkmaz’ın ”Garipbirenerjinvar” serisi kitap oldu!

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İstanbullu genç fotoğrafçı Cansu Korkmaz’ın bir yıldır Tumblr. hesabı üzerinden devam ettirdiği fotoğraf serisi Garipbirenerjinvar, kitap haline geldi

Korkmaz, serideki fotoğrafları şöyle tanımlıyor: ”Çalışmalarımda daha çok gündelik nesneler üzerine kurulmuş ve her zaman orada duran ama asla gözüme çarpmayan nesneleri estetik kaygısından yoksun bir şekilde onları portreleştiriyorum.” Garipbirenerjinvar kitabı, kitabevlerinde ya da dükkanlarda karşınıza çıkmayacak. Korkmaz, kitabının filtresiz bir şekilde insanlara ulaşmasını istediği için basılan kitapları çevresindeki insanlara verip, onların dağıtmasını istiyor. Korkmaz’ın ”Sokaktan aldığımı sokağa bırakmak” şeklinde tanımladığı metot sonucunda, bir gün karşınıza Garipbirenerjinvar kitabı çıkabilir.