Darüşşafaka Kantatı’nın dünya prömiyeri yapıldı

Darüşşafaka Cemiyeti, Cumhuriyetin 100. yılına ithaf ettiği Darüşşafaka Kantatı’nın dünya prömiyerini 25 Kasım’da, tarihi Süreyya Operası’nda gerçekleştirdi. Murat Göksu'nun kaleminden çıkan, Turgay Erdener tarafından bestelenen ve Türkiye'nin önde gelen şeflerinden Rengim Gökmen'in yönettiği "Darüşşafaka Kantatı", Darüşşafaka’nın 160 köklü tarihini yeniden yaşattı.

Soprano Ceren Aydın, Mezzo Soprano Ayçin Sürücüer, Bariton Alper Göçeri ve Koro Şefi Volkan Akkoç'un performanslarıyla zenginleşen Darüşşafaka Kantatı, Symphonista Senfoni Orkestrası ve Korosu eşliğinde seyircilere unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı. Turgay Erdener'in derin ve duygusal besteleri, Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumunun 160 yıllık serüvenini notalara döktü. Darüşşafaka Cemiyeti’nin Cumhuriyetin 100. yılına ithaf ettiği gece, sanatseverleri buluşturdu.

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç:

“Darüşşafaka Kantatı bu gece tarihteki yerini alacak”

Kantat öncesi konukları karşılayan Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, Cumhuriyetimizin 100. yılında ve Darüşşafaka'nın 160. yılı anısına düzenlenen etkinlikle ilgili duygularını paylaştı. Güleç, "Bu özel gecede bizlerle birlikte bu heyecanı yaşayan tüm konuklarımıza çok teşekkür ederiz. Cumhuriyetimizin 100'üncü, Cemiyetimizin 160. yılında, sizleri Süreyya ve Adalet İlmen çiftinin Cemiyetimize bağışladığı Süreyya Operası’nda ağırlamaktan onur duyuyoruz. Darüşşafaka Kantatı, sadece bir müzik eseri değil, aynı zamanda Darüşşafaka'nın değerleri ve misyonuyla yoğrulmuş bir gurur abidesi olarak tarih sayfalarında yerini alacak.” dedi.

Darüşşafaka Kantatı

Yazar: Murat Göksu

Beste: Turgay Erdener

Şef: Rengim Gökmen

Sanatçılar:

Soprano: Ceren Aydın

Mezzo Soprano: Ayçin Sürücüer

Bariton: Alper Göçeri

Koro Şefi: Volkan Akkoç