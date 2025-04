Kısa kısa: 44. İstanbul Film Festivali başladı

11-22 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleşen 44. İstanbul Film Festivali, uluslararası sinemanın en dikkat çeken yapımlarını bir araya getiriyor. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da Devrialem (Around the World) bölümünde Cannes, Berlin ve Venedik gibi prestijli festivallerde öne çıkan filmler izleyicilerle buluşacak.

Festivalin en merakla beklenen yapımlarından biri, Roberto Minervini’nin Lanetliler filmi. Cannes Film Festivali’nde En İyi Yönetmen ödülüyle dönen Minervini, bu filminde toplumsal yapıları ve insan psikolojisini derinlemesine işliyor. Doğa ile insan arasındaki sınırları sorgulayan yapım, izleyiciyi rahatsız edici bir gerçeklikle yüzleştirerek toplumun karanlık yüzünü gözler önüne seriyor.

Cannes’dan gelen bir diğer önemli yapım ise, Çinli yönetmen Guan Hu’nun Siyah Köpek filmi. Belirli Bir Bakış Ödülü kazanan film, toplumsal ve bireysel çatışmaları güçlü bir görsellikle işleyerek izleyiciyi derinden etkiliyor.

Bilim kurgu severleri heyecanlandıracak Asif Kapadia imzalı 2073 adlı film de festival seçkisinde. Distopik bir gelecekte geçerek film, bir zaman yolcusunu konu alıyor. Venedik Film Festivali’nde büyük ilgi gören Sicilya Mektupları ve Pavements da İstanbul Film Festivali’nde izleyicilerle buluşacak. Berlin Film Festivali’nde büyük ilgi gören Jan-Ole Gerster’in Ada ve Burhan Qurbani’nin En Vahşi Hayvanda Bile filmleri de Berlin’den sonra İstanbul’a geliyor.

Son olarak, festival bu yıl, Türkiye’nin önemli kurgucularından Ayhan Ergürsel’e özel bir seçki de hazırlandı. Ergürsel’in kurgusunu yaptığı Tapınak Şövalyeleri, Yumurta, Üç Maymun, Hinterlant, Piçler, Elene ve Gözetleme Kulesi gibi filmler, festivalde sinemaseverlerle buluşacak. Ayrıca, usta kurgucunun sinemadaki kariyerini ve etkisini daha yakından incelemek üzere bir panel de düzenlenecek.