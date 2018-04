Say ve Bağcan'dan 'İlk Şarkılar'a devam

Fazıl Say, Serenad Bağcan'la birlikte 'İlk Şarkılar' konserlerine İzmir, Ankara ve Eskişehir'le devam ediyor

ENKA Vakfı’nın desteklediği ‘Beethoven’ albümünde, Fazıl Say’ın Frankfurt Radyo Senfoni Orkestrası’yla seslendirdiği ‘3. Piyano Konçertosu’, Beethoven’ın en bilinen eserlerinden ‘Ayışığı’ ve ‘Opus 111’ sonatları yer alıyor. Fazıl Say’ın Bach, Mozart, Beethoven, Gershwin ve Stravinsky kayıtları eleştirmenlerden büyük övgüler toplamış ve üç ECHO Klasik Müzik ödülü dahil olmak üzere birçok uluslararası ödül almıştı. Beethoven albümü ile ilgili heyecanlı olduğunu belirten Say, yoğun ilgi gören ‘İlk Şarkılar’ konserlerine de İzmir (22 Nisan, AASSM), Ankara (23 Nisan, Nazım Hikmet Kültür Merkezi) ve Eskişehir’de (24 Nisan, Atatürk Sanat Merkezi) devam ediyor. Konserlerde Fazıl Say, solo piyano resitalinin yanı sıra, Nazım Hikmet’ten Metin Altıok’a, Can Yücel’den Ömer Hayyam’a 20 yıl önce bestelediği şarkılarını Serenad Bağcan’ın vokali eşliğinde seslendirecek. Fazıl Say, ayrıca BBC Radio’nun siparişi üzerine bestelediği ‘Dört Şehir’ isimli piyano ve viyolonsel sonatının Ankara ve Eskişehir’de ilk kez seslendirecek. Sivas, Hopa, Ankara ve Bodrum olarak dört bölümden oluşan eserde Say’a, uluslararası yarışmalarda başarılar kazanmış genç yetenek Dorukhan Doruk viyolonselde eşlik edecek.



Fazıl Say Konser Programı:

İzmir: 22 Nisan Salı 20:00, İzmir Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi

Ankara: 23 Nisan Çarşamba 20:00, Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi

Eskişehir: 24 Nisan Perşembe 20:00, Eskişehir Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi