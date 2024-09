“Yandaki Oda”, Venedik Film Festivali’nde 18 dakika boyunca ayakta alkışlandı

Talk to Her, The Skin I Live In, All About My Mother ve Parallel Mothers gibi kült olmuş filmleriyle tanınan ünlü İspanyol yönetmen Pedro Almodóvar, yeni filmi “The Room Next Door- Yandaki Oda”nın prömiyerini Venedik’te yaptı. 81. Venedik Film Festivali’nin Ana Yarışma bölümüne katılan film, seyirciden tam not alarak 18 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Alışılmadık şekilde uzun süren alkışlar sırasında Almodóvar iki başrol oyuncusu; Julianne Moore ve Tilda Swinton'ın ellerini öptü.

Sigrid Nunez’in “What Are You Going Through” romanından uyarlanan filmin senaryosunu da kaleme alan Almodóvar, ilk kez İngilizce dilinde bir uzun metraja imza atıyor.

Yandaki Oda filminin konusu:

Ingrid (Julianne Moore) ve Martha (Tilda Swinton) gençliklerinde aynı dergide çalışan iki yakın arkadaştır. İlerleyen yıllarda Ingrid kurgusal roman yazarı olurken Martha ise bir savaş muhabiri olur ve hayat şartları iki arkadaşın yollarını ayırır. Birbirlerinden ayrı geçirdikleri yılların ardından, iki arkadaş zorlu ancak tuhaf ve hoş bir tesadüfle tekrar bir araya gelirler.

Yandaki Oda ne zaman vizyona girecek?

Ülkemizdeki dağıtımını TME Films’in üstlendiği “Yandaki Oda”, 1 Kasım’da vizyonda olacak.