Japonya'da aşka gelen Esra Bilgiç, sevgilisini paylaştı

Bir süredir Faruk Sabancı ile birlikte olan oyuncu Esra Bilgiç, sevgilisi ile birlikte Japonya'ya tatile gitti.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Japonya'da aşka gelen Esra Bilgiç, sevgilisini paylaştı - Resim : 1

Diriliş Ertuğrul, Ramo, Bir İhtimal Daha Var, Kanunsuz Topraklar gibi birçok dizide rol alan Esra Bilgiç, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. 

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Japonya'da aşka gelen Esra Bilgiç, sevgilisini paylaştı - Resim : 2

Geniş bir hayran kitlesi bulunan oyuncu, uzun süredir DJ Faruk Sabancı ile aşk yaşıyor. 

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Japonya'da aşka gelen Esra Bilgiç, sevgilisini paylaştı - Resim : 3

Sevgilisiyle birlikte tatil yapmak için Japonya'ya giden Bilgiç, sosyal medya hesabından romantik bir paylaşımda bulundu.

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Japonya'da aşka gelen Esra Bilgiç, sevgilisini paylaştı - Resim : 4

Esra Bilgiç, Tokyo'da Faruk Sabancı'nın fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımladı.