Japonya'da aşka gelen Esra Bilgiç, sevgilisini paylaştı
Bir süredir Faruk Sabancı ile birlikte olan oyuncu Esra Bilgiç, sevgilisi ile birlikte Japonya'ya tatile gitti.
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Diriliş Ertuğrul, Ramo, Bir İhtimal Daha Var, Kanunsuz Topraklar gibi birçok dizide rol alan Esra Bilgiç, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.
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Geniş bir hayran kitlesi bulunan oyuncu, uzun süredir DJ Faruk Sabancı ile aşk yaşıyor.
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Sevgilisiyle birlikte tatil yapmak için Japonya'ya giden Bilgiç, sosyal medya hesabından romantik bir paylaşımda bulundu.
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Esra Bilgiç, Tokyo'da Faruk Sabancı'nın fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımladı.