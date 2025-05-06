Oyuncu İrem Helvacıoğlu bebeğinin cinsiyetini açıkladı
Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Nefes karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu İrem Helvacıoğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımla bebeğinin cinsiyetini açıkladı
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'Sen Anlat Karadeniz' dizisi ile ismini geniş bir hayran kitlesi yakalayan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz yıl Ekim ayında bir süredir birlikte olduğu Ural Kaspar ile geçtiğimiz yıl dünyaevine girdi.
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İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar çiftinden müjdeli haber gelmişti. Güzel oyuncunun hamile olduğu öğrenilmişti.
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Bebeğini kucağına almak için gün sayan İrem Helvacıoğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, Instagram'da yaptığı son paylaşımında bebeğinin cinsiyetini açıkladı.
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Helvacıoğlu, paylaşımına "Hayatımıza renk, neşe ve mucize getirecek olan küçük kalbin kim olduğunu açıklamanın zamanı... Bakalım tahminler doğru mu" notunu ekledi.