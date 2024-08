Denedik, başardık! Şef eşliğinde özel bir deneyim: Lamian Noodle Workshop

Geçtiğimiz günlerde Shangri-La Bosphorus, İstanbul’da yer alan Shang Palace’ta özel bir davet gerçekleşti. Bir grup basın mensubu olarak Shang Palace’ın özel lezzetlerini içeren workshop için kolları sıvadık ve tezgahın başına geçtik.

Yazı: Elele.com.tr

Çinli Chef Yajun Zhou, önce maharetli elleriyle el açması Çin eriştesi namıdiğer noodle’ın nasıl yapıldığını gösterdi. Hamur uzadıkça uzadı, inceldikçe inceldi ve ortaya noodle çıktı. İzlemesi kolay ama yapması epey zor! Sıra basın mensuplarına geçmeden önce Chef Yajun Zhou birkaç kez daha hamuru işledi noodle haline getirdi. Zamanda kayma mı oldu, şefin elleri pek mi çabuktu bilemedik ama sonunda başarabileceğimize inanıp birer birer tezgahın başına geçip kendi noodle’ımızı yapmaya başladık.

Chef Yajun Zhou, noodle yapımını gösteriyor...

Noodle hamuru bir hayli akışkan ve bu sebeple hamuru mermer tezgahta döve döve uzatmak, uzadıkça inceltmek, incelttikçe avuç içinizde toparlamak o kadar da kolay değil. Zaten iki elimizle noodle’ı açarken noodle’ın fazlalık hamurlarını kim toparlayacak? Kafamızda deli sorular… Hem herkes kendi yaptığı noodle’ı mı yiyecek? Herkes şefin noodle’ını yemek istiyor…

MUTFAKTA EXECUTIVE CHEF CHENG LU VE CHEF YAJUN ZHOU İLE RAMEN YAPIMI

Neyse ki restoranın kalbine girmemizle birlikte aklımızdaki sorular yerini görsel bir şölene bıraktı. Nihayet Shang Palace’ın mutfağındayız! Chef de Cuisine yani Baş Şef Cheng Lu, bugün özel bir grup misafirin ağırlandığını söylüyor. Bir grup derken 150 kişiden bahsediyor!

Mutfakta hummalı bir çalışma söz konusu. Bir anda kendimizi Masterchef’in hayli tempolu bir o kadar da heyecanlı setinde gibi hissediyoruz. Ama bir dakika, burada her şey kontrol altında, o düşündüğümüz havada bir şeylerin uçuştuğu, sürekli bir koşturanın olduğu mutfak yok!

Executive Chef Cheng Lu, aşağıda fotoğrafını gördüğünüz iki kişinin bile baş başa 100 kişiyi yardımsız ağırlayacak donanımda olduğunu söylüyor. Hayranlık içinde izliyoruz mutfağın olağan temposunu…

Chef Yajun Zhou, bu sefer mutfaktaki tezgahta sihirli ellerini konuşturdu ve her birimiz için noodle yaptı. Şefin yaptığını yiyeceğimizi söylemiştik değil mi? :) Şef, tezgahta yaptığı noodle’ları büyük kazanın içine attı ve her bir porsiyon noodle dört dakika içinde pişti. Pişen noodle’lar ramen olmak üzere kaselere alındı, Executive Chef Cheng Lu elleri ile her birimize özel etli ramen yaptı.

Chef Yajun Zhou, tezgahta açtığı noodle'ı kazanda pişiriyor (Sol ve Orta). Chef de Cuisine Cheng Lu ise pişen noodle ile ramen hazırlıyor (Sağda).

Ramenin içinde noodle, dana eti, et suyu, kıyılmış çiğ pırasa, çiğ kişniş, soya filizi, biraz susam, soya sosu ve acı sos var. Şimdi tadım ve biraz da dinlenme zamanı… Ne de olsa noodle yaptık!

ÇİN MUTFAĞI SEVENLER İÇİN ZARİF BİR MENÜ

Noodle’ın yanında workshop menüsünde yer alan tatlı ekşi soslu ananaslı tavuk, mango kreması dolgulu Kuğu ile Pomelo ve Sago’lu soğutulmuş taze çorbayı da deneyimledik. Sonrasında ise Kung Fu Tea Master’ın şovu ile özel çay servisi yapıldı.

Kung Fu Te Master, özel çay sunumuna hazırlanıyor...

Tatlı eşki soslu ananaslı tavuk ve Dana etli ramen

Mango kreması dolgulu "Kuğu" tatlısı & Pomelo ve Sago’lu soğutulmuş taze çorba

Otelin Pazarlama ve İletişim Müdürü Cansu Wise yemek sırasındaki sohbette Lamian Noodle Workshop’u hakkında bilgiler de verdi. Bu deneyim için otelde konaklama şartı yokmuş. Dileyen rezervasyonunu yaptırıp Lamian Noodle Workshop’u yapabiliyor Çinli şef Yajun Zhou eşliğinde. Hatta Cansu Hanım’ın söylediğine göre, otelin baklava workshop’u da varmış. Bunun için de Karaköy Güllüoğlu’ndan destek alıyorlarmış. Biz de bunu duyana kadar yaptığımız noodle’ı zor sanmıştık, çünkü tam 40 kat baklava hamuru açılıyormuş! Ne kadar zor o kadar lezzetli! Tadını çıkarırken baklavanın yeme ritüelini de unutmamak lazım. O da başka bir yazının konusu olsun…