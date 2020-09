Yazın büyük bölümünü evde geçirdikten sonra şimdilerde hepimiz biraz olsun ruhumuza iyi gelecek aktiviteler peşindeyiz... Şehirde keyifli bir yaz akşamı için yapılacaklar listemizde bu ay, İstanbul’un en güzel manzarasına karşı yemek yemek var.

Swissôtel The Bosphorus, İstanbul’un terasında bulunan 16 Roof, açıkhava avantajı ile bu süreçte tercih edebileceğiniz mekanlar arasında bir adım öne çıkıyor. Hijyen ve sosyal mesafe tedbirlerinin de büyük bir özenle uygulandığını söylemeden geçmeyelim. Ünlü şef Bruno Andres Santa Cruz’un dokunuşları ile Peru mutfağını, Akdeniz lezzetleri ile harmanlayıp modern bir menü oluşturan 16 Roof, Guacamole’den vazgeçilmez lezzet Ceviche’ye; Peru usulü Lomo Saltado’dan Akdeniz’in benzersiz balık seçeneklerine kadar geniş bir yelpazeyi menüsünde bulunduruyor. Ayrıca müzik koordinatörlüğünü Doğuş Çabakçor’un üstlendiği Beat Goes On performansları ile 16 Roof, Türkiye’nin en sevilen DJ’lerine ev sahipliği de yapıyor. Her çarşamba Doğuş Çabakçor’un performansını dinleyebilirsiniz!







Swissôtel The Bosphorus, İstanbul kalitesiyle restoran ve bar olarak hizmet veren 16 Roof’u haftanın 7 günü 17.00 itibaryla ziyaret edebilirsiniz. Kendinizi şımartmak için iyi bir seçenek.