Yeşilköy Bodrum Meyhanesi

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Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı’nda konuklarını keyifle ağırlayan Bodrum Meyhanesi, mezelerinden deniz ürünlerine, fasıllı ve eğlenceli akşamlarına, meyhane kültürünü doyasıya yaşayabileceğiniz mekanlardan.

Yeşilköy’de dostlarınızla, sevdiklerinizle lezzetli ve keyifli bir akşam geçirebileceğiniz Bodrum Meyhanesi, zengin meze çeşitleri, mevsimine göre taze balık ve deniz ürünleriyle dikkat çekiyor.



Levrek, lüfer, hamsi, kalamar, karides, midye ve diğer deniz lezzetleri ile hazırlanan tüm bu yemekler, zeytinyağlı ve otlu mezeler ustalıkla hazırlanıp sofranıza geliyor. Ünlü isimlerin de uğrak noktalarından biri olan mekanda akşamları ince saz eşliğinde eğlenceli saatler yaşanıyor. Özel kutlama ve yemek organizasyonları için de uygun bir ortama sahip olan Bodrum Meyhanesi, Yeşilköy akşamlarına renk katan adreslerden biri.