Meksika gezi rehberi: Gezilecek yerler... Gitmeden önce bilmeniz gereken her şey

Biraz müzik, biraz eğlence, biraz yemek ve biraz da tarih olsun diyorsanız, Maya ve Aztek medeniyetlerine ev sahipliği yapmış Meksika; aradığınız seyahat rotası olabilir. Zenginlik ve yoksulluğun, gece ve gündüz gibi bariz şekilde ayrıldığı bu ülkenin her sokağına giremeseniz de adım attığınız andan itibaren kendinizi bir macera filminin içinde gibi hissedeceğiniz kesin.

Yazı: Nilgün Yıldız Konakcı

Meksika, gitmeyi her zaman hayal ettiğim bir yerdi. Belki yemeklerinin lezzeti, belki de izlediğimiz filmlerin etkisi… Benim için hep bir gizemdi ve sonunda o gizemi görmeyi başardım. İlk olarak Meksika’ya gitmeyi planlıyorsanız yaklaşık 14 saate yakın bir uçuşu göze almanız gerekiyor. İstanbul’dan ülkenin başkenti olan Mexico City’e direkt uçuşla ulaşabiliyorsunuz. Vize konusuna gelince online vize alabileceğiniz gibi Amerika vizeniz varsa, onunla da ülkeye giriş yapabiliyorsunuz. Havalimanına indiğinizde ve şehrin içine doğru yola çıktığınızda ise sizi oldukça fakir bir ülke karşılıyor. Şehre doğru yol boyunca da etrafta gördüğünüz manzara ülkedeki sınıf farkını açıkça gözler önüne seriyor. İlk dikkat çeken ise sokak yemekleri oluyor. Çünkü her yerde küçük de olsa bir yemek arabası ve başında kalabalık bir grup insan oluyor. Tabii ki bunlar ünlü Taco arabaları. Meksika, yaklaşık iki milyon metrekarelik toprak genişliğine sahip bir ülke. Batısında Pasifik Okyanusu, doğusunda ise Atlantik Okyanusu yer alıyor. Komşu olarak ise ABD, Guatemala ve Belize ülkeleri yer alıyor. Ülkenin para birimi ise Meksika Pesosu. (Şu an Türk parası ile birebir aynı.)

Bağımsızlık meleği, resmi adıyla bağımsızlık anıtı veya kısa kullanımıyla melek, Meksika’nın başkenti Meksiko’nun Cuauhtemoc beldesinde, Paseo De La Reforma’daki bir döner kavşakta yer alan anıtsal sütun ve anıt mezar.

MEXICO CITY

Meksika seyahati sırasında üç gün kaldığım Mexico City, aynı zamanda ülkenin en kalabalık şehri. Bir İstanbullu olarak kalabalık karşısında ben bile şaşkına dönüyorum. Şehrin toplam nüfusu yaklaşık 20 milyon. Şehrin kökeni, Azteklerin başkenti Teotihuacan’ın kurulduğu 1325 yılına kadar uzanıyor. Daha sonra İspanyol Hernan Cortes tarafından şehir oldukça tahrip ediliyor ve tamamen yıkılıyor. Yıkıntıları üzerine ise Mexico City kuruluyor. Tarihinin yanında hemen şunu söylemem gerekiyor; Mexico City’e gitmeden önce birçok kişi tarafından güvenlik konusunda uyarılmıştım. Turistik bir şehir olsa da her sokağa girmemeniz ve özellikle akşam saatlerinde bilmediğiniz yerlerde dolaşmamanız gerekiyor. Çünkü Mexico City’de işsizlik, rüşvet ve dolandırıcılık çok fazla. Etrafta sürekli dolaşan güvenlikler olsa da onlara da güvenilmemesi konusunda birden fazla defa uyarıldık.

Mexico City’deki ilk günüme tabii ki yemekle başladım. Buraya kadar gelip de Taco yememek olmaz deyip açılışı Meksika’nın en ünlü yemeği ile yaptım. Taco bilmeyenler için iki tortilla ekmeği arasına konulan et, tavuk, balık ya da deniz ürünlerinden yapılıyor. İçerisine çeşitli soslar kullanılarak yapılabiliyor ve asıl tadı bu soslar veriyor. Sonrasında ise gezime şehrin ünlü alışveriş merkezi olan Antara ile başladım. Polanco bölgesinde bulunan bu küçük, açık hava alışveriş merkezinde birçok tanıdık markaya rastlayabilirsiniz. Antara’dan yürüyerek gidebileceğiniz bir diğer yer ise Soumaya Müzesi. 66 binin üzerinde eser barındıran bu müze, dünyanın en zengin adamlarından Carlos Slim Helú tarafından yaptırılarak tamamen bağışlanmış. 1994 yılından bu yana hizmet veren müzenin yeni binası Meksikalı mimar Fernando Romero tarafından tasarlanmış ve heykel görünümlü şekli ile simge yapılardan biri haline gelmiş. Müzeye giriş ücretsiz. En eski telefonlardan, ünlü ressamların tablolarına, farklı dönemlere ait kişisel eşyalardan heykellere kadar birçok eser bulunuyor. Müzenin dış görünüşü de oldukça dikkat çekici. Gezmenizi kesinlikle tavsiye ederim.

Müzeden çıkıp yürüyerek bir diğer ünlü alışveriş merkezi olan ve dünyanın en ünlü markalarına ev sahipliği yapan El Palacio de Hierro Polanco’ya uğrayabilirsiniz. Burada birçok indirimli ürünü de bulmak mümkün. Ben havanın azizliğine uğrayarak yağmura yakalandım ama hava güzel olursa Mexico City’nin Nişantaşı olarak adlandıracağınız Avenida Presidente Masaryk’a doğru yürüyebilirsiniz. Mexico City’nin zengin Polanco semtindeki en işlek caddelerden biridir. Cadde boyunca ünlü butiklere, kafelere ve oldukça güzel restoranlara rastlamak mümkün. Burada kahvenizi yudumladıktan sonra gününüze kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

ZOCALO MEYDANI

Diğer ismi ile Kraliyet Meydanı, Mexico City’e gelip de görmeniz gereken tarihi yerlerin başında geliyor. Öncelikle bu caddeye doğru giden yollarda insan kalabalığını görmek sizi şaşırtacak; çünkü burası turist kalabalığının yanında Meksikalıların da en çok ziyaret ettiği yerlerden biri. Aztek döneminde de törenlerin yapıldığı bu güzel meydan, Moskova Kızıl Meydan’dan sonra dünyanın ikinci büyük meydanı olarak biliniyor. Meydanda hala Kızıldereli gibi giyinip ayin yapan, para karşılığı insanları günahlarından arındıran ve yerli dansları yapanları görebilirsiniz. Özellikle burada, hırsızlık olaylarına karşı oldukça dikkatli olmanız gerekiyor. Meydan, UNESCO tarafından koruma altına alınmış. Meydandaki en önemli yapılardan biri, meydanın kuzeyinde yer alan ve 15’inci yüzyılda yapılmış olan Latin Amerika’nın en büyük katedrali Metropolitan Katedrali. Meydanda ayrıca Templo Mayor Müzesi bulunuyor. Aztek Piramidi kalıntılarının bulunduğu müze, oldukça etkileyici. Meydanda bulunan Ulusal Saray, Hernan Cortes tarafından 1529 senesinde yaptırılmış. Azteklerin Tenochtitlan şehrinin tarihi kalıntıları da Katedralin arka kısmında bulunuyor.

PALACIO DE BELLAS ARTES

Zocala Meydanı’nın batısında kalan bu yapı, şehrin en önemli sanat merkezlerinden biri. Opera, bale, tiyatro, konser ve sanat gösterileri burada yapılıyor. Bina, 1932 yılında yapılmış. Binanın bulunduğu meydanın batısında ise yerel ürünlerin satıldığı bir pazar yeri var. Burada hediyelik eşyaları uygun fiyata alabilirsiniz. Ayrıca hemen yanındaki Alameda Central parkta da sokak satıcılarının sattığı porselenlere bakmanızı tavsiye ederim. Oldukça güzel ve uygun ürünler bulabilirsiniz. Mexico City parklarında her an dans eden birilerini görmek de mümkün. İnsanlar her yerde dans edip, şarkı söyleyebiliyor.

CHAPULTEPEC PARKI

Ben bu parkı ziyaret edemedim; çünkü oldukça büyük bir park ama sizin zamanınız olursa mutlaka ziyaret etmelisiniz. İçerisinde Chapultepec Kalesi ve Ulusal Antropoloji Müzesi de bulunuyor. Ayrıca Modern Sanatlar Müzesi, botanik bahçesi, hayvanat bahçesi, park ve göller de var.

FRIDA KAHLO EVİ VE MÜZESİ

Frida Kahlo Evi ve Müzesi, diğer adıyla La Casa Azul; Meksika’da görülecek yerlerin başında geliyor. Zocalo’nın 10 kilometre güneyinde Coyoacan bölgesinde, Colonia Del Carmen’de. Dışı tamamen çivit mavisine boyandığından Mavi Ev olarak tanınıyor. Pazartesi günleri kapalı. Girişi ise 220 Peso. İçeride fotoğraf çekmek yasak, eğer çekmek isterseniz bir miktar para karşılığında size bir sticker veriliyor. Bu sticker ile sadece fotoğrafa izin var. Video çekmek ise kesinlikle yasak. Peki, Frida Kahlo kimdir ve onu bu kadar özel yapan şey ne? Gerçek adı Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderon olan Meksikalı ressam, 1907 yılında doğmuş ve 1954 yılında henüz 47 yaşındayken hayata veda etmiş.

Yalnızca sanatıyla değil, özel hayatı ve politik görüşleriyle de tanınan Kahlo, acılarla dolu bir yaşam sürmesinin yanında evliliği, aşkları ve geçirdiği hastalıklar nedeniyle tanınmıştı. Ünlü ressam Diego Rivera ile evliliğinde de birçok sorun yaşayan ressamın hayatının yarısı yatarak geçtiği için, birçok tablosunu da yatağının üzerindeki aynaya bakarak yapmış. Frida’nın evinde bu yatağı da görebilirsiniz. Tüm dünyada çok sevilen ve feminist karakteriyle de öne çıkan Frida’nın en büyük hayranı ise ünlü şarkıcı Madonna. Mexico City’e gelirseniz Mavi Ev’i mutlaka ama mutlaka ziyaret etmelisiniz.

TEOTIHUACAN PİRAMİTLERİ

Azteklerin ‘Tanrıların Şehri’ olarak adlandırdığı bu gizemli şehir, Mexico City’e yaklaşık bir saatlik uzaklıkta bir bölgede yer alıyor. Buraya günübirlik yapılan turlarla gidebileceğiniz gibi, Uber de kullanabilirsiniz. Yol boyunca en çok dikkatimi çeken etrafı büyük duvarlar ve tellerle çevrilmiş, önünde güvenlik kapıları olan mahalleler oldu. Önce hapishane sandım fakat orada yaşayan arkadaşlarımız birçok mahallenin kendini korumak için bu şekilde bir çözüm bulduğunu söyledi. Karteller, hırsızlar bu ülkenin maalesef kötü yanı olduğu için insanlar kendilerini bu şekilde korumaya çalışıyormuş.

Piramitlere gelecek olursak, oldukça etkileyici bir atmosferin sizi beklediğini söyleyebilirim. Biz piramitlerin en yukarısına Covid önlemleri nedeniyle tırmanamadık ama daha önce tırmananlar bunun harika bir deneyim olduğunu söylüyor. Bu şehrin kurucuları, arkalarında hiçbir iz bırakmadan yok olmuşlar. Yapıların konumları Orion takım yıldızının dünyadaki yansıması şeklinde oluşturulmuş. Aztekler öncesinde, Toltekler, Zapotekler ve Maya toplulukları gibi daha ileri seviyedeki medeniyetlerin yaşadığı düşünülen bu gizemli şehirdeki en önemli yapılar: Güneş Piramidi, Ay Piramidi, Ölüler Yolu ve Quetzalcoatl Tapınağı.

Bu bölgeye kendi imkanlarınızla gelecekseniz bir mağaranın içerisinde yer alan La Gruta Teotihuacan isimli restorana mutlaka gitmelisiniz. Atmosferi inanılmaz, yemekleri ise muhteşem. Fiyat olarak biraz yüksek olsa da benim aklımda kalan en güzel yerlerden biri olduğunu söyleyebilirim. Piramitlerin hemen karşı tarafında yer alan bu restoranda sıra beklemeyi göze alırsanız, avokado ile yapılan ünlü Meksika mezesi Guacamole ve eğer et seviyorsanız yumuşacık ince bir et olan Arrachera yemeniz tavsiyem olur.

ÖLÜLER GÜNÜ

Meksika’da her yerde göreceğiniz kuru kafa heykelcikleri, bu ülkenin simgesi olmuş. Neden derseniz, her yıl 31 Ekim gecesinde başlayıp 1 ve 2 Kasım Ölüler Günü (Dia de los Muertos) olarak kutlanıyor. Bir karnaval havasında geçen bu günler, arkadaşların ve ailelerin bir araya gelerek ölülerinin arkasından dua etmesi anlamına geliyor. Aztek ölüm tanrıçası Mictecacihuatl’a adanmış bir kutlama. Meksikalılara göre hayat bir döngüdür. Ölüm, bir şeyin sonu değildir ve ölüler halen evrenin bir parçasıdır. İnsanlar, yüzlerini kurukafa şeklinde boyuyorlar ve etrafta öyle geziyorlar.

MEKSİKA İLE İLGİLİ BİLMENİZ GEREKENLER

Güvenlik nedeniyle taksi yerine Uber kullanmanızı tavsiye ederim. Hem daha uygun fiyatlı hem de taksilere çok fazla güvenilmiyor.

Metro ya da toplu taşımayı mümkünse tercih etmeyin.

Bilmediğiniz, ıssız sokaklara kesinlikle ama kesinlikle girmeyin.

Bir şey alırken paranızın bir kısmını çıkarın, tüm paranızı çıkarıp etrafta saymayın.

Meksika Pesosu, şu an Türk lirasıyla aynı. Dolayısıyla çoğu şey size pahalı gelecektir.

Alışveriş tutkunuysanız büyük bir hayal kırıklığı yaşayacaksınız. Ben yaşadım. Hediyelik pazarlardaki ufak tefek hediyelikler dışında alınacak çok fazla şey yok.

Meksika’ya gitmeden önce Türkiye’deki havalimanı da dahil olmak üzere birçok soru soruyorlar. Meksika’nın girişte çok sorun çıkardığını, tüm evraklarınızın

yanınızda olması gerektiğini söylüyorlar. Vizenizi ya da ABD vizenizi, otel rezervasyonunuzu, dönüş biletinizi, aşı kartınızı ve uçakta verilen formu yanınıza almalısınız. Ben çok kolay bir şekilde ‘Hola Meksika!’ dedim. Size uçakta verilen ve doldurulması gereken formu kesinlikle kaybetmeyin; çıkışta size bu form sorulacak ve sizden geri alınacak.

yanınızda olması gerektiğini söylüyorlar. Vizenizi ya da ABD vizenizi, otel rezervasyonunuzu, dönüş biletinizi, aşı kartınızı ve uçakta verilen formu yanınıza almalısınız. Ben çok kolay bir şekilde ‘Hola Meksika!’ dedim. Size uçakta verilen ve doldurulması gereken formu kesinlikle kaybetmeyin; çıkışta size bu form sorulacak ve sizden geri alınacak. Meksika’ya kasım-nisan ayları arasında gitmek daha uygun olabilir. Ağustos ayında gitmeme rağmen gündüzleri bir anda yağmur yağabiliyor ve bir anda sıcak olabiliyordu. Akşamları ise oldukça soğuktu. Gezmek için oldukça ideal ama akşam üşümek istemiyorsanız siz de kasım nisan arasını seçebilirsiniz.

Size en önemli tavsiyem, şehirde dolaşacaksanız özellikle de akşam saatlerinde çok pahalı şeyleri üzerinizde taşımamanız. Saat, çanta gibi dikkat çeken ürünlerle bir yere gidecekseniz mutlaka amam mutlaka gideceğiniz yere araçtan direkt inmelisiniz.

Meksika’da yoksulluk çok fazla olduğu için en lüks mekanlarda bile içeri giren, para isteyen insanlar görürseniz şaşırmayın. Kimse müdahale etmiyor.

Her şeyden bahşiş alınıyor. Gittiğiniz yerlerde çay bile içseniz bahşiş vermek zorundasınız. Hesabı getiren garson yüzde 10, yüzde 20 ya da daha fazlası için seçenekler sunuyor ve siz birini seçiyorsunuz. Bu arada yüzde 10’da yüzleri asılıyor, benden söylemesi!

Bahşiş olduğu için servis de çok iyi. Neredeyse dizinize peçetenizi seriyorlar ama bence bu durum çok rahatsız edici. Hiç başınızdan ayrılmıyorlar. Özellikle otellerde bu durum çok yaşanıyor.



Mexico City’de her pazar günü bazı sokaklar trafiğe kapatılıyor ve herkes bisikletiyle bu sokaklarda rahatça dolaşıyor.

YEME-İÇME MEKAN ÖNERİLERİ

Gece dışarı çıkmak ve hem eğlenmek hem de güzel yemekler yiyebilmek için tavsiyelerimi sıralayacak olursam;

Taboo (Risotto kesinlikle denenmeli)

(Risotto kesinlikle denenmeli) Porter (Gece, bir saatten sonra herkes bir perdenin arkasına doğru gidiyor. Kesinlikle o perdenin arkasına gidin! Bir saatten sonra restoran lounge bara dönüşüyor.)

Öğlen yemeği için;

El Bajio (Birçok yerde şubesi bulunuyor. Taco’larını deneyebilirsiniz.)

(Birçok yerde şubesi bulunuyor. Taco’larını deneyebilirsiniz.) El Mayor (Zocalo Meyda’nında antik şehre bakıyor. Yemekleri de kafesi de hem fotoğraf çektirmek hem de Meksika atmosferini yaşamak için ideal.)

(Zocalo Meyda’nında antik şehre bakıyor. Yemekleri de kafesi de hem fotoğraf çektirmek hem de Meksika atmosferini yaşamak için ideal.) Antara Alışveriş Merkezi yakınındaki yemek arabaları. Meksika’da sokak lezzetlerini denemeden olmaz. Buradaki Taco’ları hiçbir yerde bulamazsınız.

Not: Meksika normalde ucuz bir ülke. Fakat Türk lirası nedeniyle yeme-içmeye oldukça fazla para ayırmanız gerekiyor. Bir restoranda sıradan bir öğle yemeği iki kişi en az 600 TL vereceğinizi bilmelisiniz.