Mikrodalga fırında yemek sağlığa zararlı mıdır?

Mikrodalga fırınlar tartışılırken genellikle radyasyonla ilgili endişeler ortaya çıkıyor. Mikrodalga ısıtmanın ilkesi, yiyeceklerdeki su moleküllerinin titreşmesini sağlamak, sürtünme ve ısı üretmek için mikrodalgaların kullanılmasını içerir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), mikrodalgalar doğru kullanıldığı sürece radyasyon konusunda endişelenmeye gerek olmadığını belirtiyor. Radyasyonları tamamen zararsızdır; mikrodalgalar, ampullerde ve radyolarda kullanılanlara benzer düşük frekanslı elektromanyetik radyasyon kullanır.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ayrıca mikrodalga radyasyonunun esas olarak yiyeceklerin su içeriğini etkilediğini ve su moleküllerinin sürtünmesi yoluyla bunu ısı enerjisine dönüştürdüğünü belirtiyor. Yiyecekleri "radyoaktif" veya "radyasyonla kirlenmiş" hale getirmez.

MİKRODALGADA PİŞİRİRKEN DİKKATE ALINMASI GEREKEN ŞEYLER

Mikrodalgalar genellikle çok güvenli olsa da, yiyecekleri pişirirken ve ısıtırken dikkate alınması gereken birkaç şey vardır.

Yiyecekleri aşırı ısıtmayın:

Aşırı ısıtma, yemeğin rengini, aromasını ve tadını etkileyebilir. Yiyeceklerin nemini kaybetmesine ve kurumasına neden olabilir. Ayrıca, aşırı ısıtma, moleküler bağları değiştirebilecek ve potansiyel olarak mutasyonlara ve bileşenlerin bozulmasına neden olabilecek yüksek sıcaklıklara yol açabilir.

Plastik kaplar kullanmaktan kaçının:

Plastik katkı maddeleri ayrışabilir ve yiyeceğe sızabilir. Genellikle, plastik paket servis kapları, poşetler ve diğer plastik ürünler mikrodalgada ısıtılmamalıdır. Kap deforme olursa veya erirse, zehirli maddeler salabilir, yiyecekleri kirletebilir ve sağlığa zarar verebilir. Uzmanlar, ulusal standartlar tarafından doğrulanan cam, seramik, kağıt ve ısıya dayanıklı plastikler gibi malzemelerin kullanılmasını öneriyor.

Metal kaplar kullanmayın:

Mikrodalgalar metale nüfuz edemez; metal kaplar kullanmak kıvılcımlara, fırına zarar verebilir ve potansiyel olarak patlamalara neden olabilir. Bir keresinde alüminyum folyoya sarılı bir hamburgeri mikrodalgada ısıttım ve aniden alev aldı. Mikrodalgaya uygun kaplar kullanmak en iyisidir.

Uygun havalandırmayı sağlayın:

Isıtma sırasında plastik ambalaj kullanıyorsanız, havalandırma delikleri bırakın veya bir kürdanla birkaç küçük delik açın. Bir kap kullanıyorsanız, kapağı sıkıca kapatmayın, çünkü kapalı bir kabın içinde oluşan ısı basıncı artırabilir ve patlamalara yol açabilir.

Kabuklu veya kapalı ambalajlı yiyecekleri mikrodalgada ısıtmaktan kaçının:

Yumurta, kestane, üzüm ve kutu süt gibi yiyecekler patlayabilir. Özellikle yumurtalar mikrodalgada ısıtıldıktan sonra patlamalarıyla bilinir.

HARİKA SONUÇLAR İÇİN PRATİK İPUÇLARI

Kuruluğu önleyin:

Buharda pişirilmiş çörekler gibi yiyeceklerin ısıtıldıktan sonra kurumasını ve sertleşmesini önlemek için bir bardağa az miktarda su koyun, çörekleri bardağın üstüne veya yakınına koyun ve orta ayarda 1-2 dakika mikrodalgada pişirin. Bu çöreklerin yumuşak ve hoş kokulu kalmasını sağlayacaktır.

Eşit bir şekilde ısıtılmasını sağlayın:

Eşit bir şekilde ısıtmayı sağlamak için yiyecekleri eşit şekilde yaymaya çalışın. Yiyeceklerin şekli ne kadar düzgünse mikrodalgada o kadar eşit şekilde ısınır.

Tereyağı ve çikolatayı etkili bir şekilde eritin:

Mikrodalgada tereyağı ve çikolatayı eritmek için çok etkilidir. Kurabiye veya pasta yaparken, tereyağı mikrodalgada yaklaşık bir dakikada eritilebilir, bu da benmari kullanmaktan veya oda sıcaklığında yumuşatmaktan daha hızlı ve daha rahattır.

Kabuklarını kolayca soyun:

Pişirmek için soyulması gereken domates ve şeftali gibi meyveler için, yaklaşık 30 saniye mikrodalgada pişirin, soğumasını bekleyin ve kabukları hızla çıkacaktır.

Hamurun mayalanmasını hızlandırın:

Mikrodalga, evde ekmek veya buharda pişirilmiş çörek yapmayı hızlandırabilir. Hamuru mikrodalgaya uygun bir kaseye koyun, üzerini parşömen kağıdı ve nemli bir havluyla örtün ve düşük güçte 30 saniye mikrodalgada pişirin. Ardından, oda sıcaklığında 10-15 dakika dinlendirin. İkinci fermantasyon için, düşük güçte mikrodalgayı 30 saniye daha tekrarlayın.

Bu yönergeleri ve ipuçlarını izleyerek, mikrodalganızı güvenli ve etkili bir şekilde kullanarak lezzetli yemekler hazırlayabilirsiniz.